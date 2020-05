Vive sentimientos encontrados

Con sentimientos encontrados de felicidad y tristeza es como la actriz Eva Cedeño inició abril, mes en el que autoridades gubernamentales ordenaron cuarentena obligada debido al incremento de casos por el Covid-19.

Su felicidad por encabezar su primer protagónico en Televisa en la telenovela Te Doy la Vida se vio ligeramente afectada por el deceso de uno de sus mayores soportes: su abuelita.

APOYADA EN REDES

A través de sus redes sociales, Cedeño compartió la noticia el pasado 26 de marzo; internautas y amigos cercanos externaron sus condolencias.

"Estamos bien, tranquilas, (mi abuelita) se fue dormida, está en paz, ya estaba muy viejita.

"Era muy chistosa, divertida, era mi segunda mamá y yo era más apegada a ella que a mi madre", afirmó Cedeño en entrevista.

La abuelita de la actriz sólo pudo disfrutar dos capítulos del melodrama, que inició el 23 de marzo, sin embargo, según Cedeño fueron más que suficientes para satisfacerla.

Este proyecto tiene otra particularidad en la protagonista ya que la historia central aborda el tema del cáncer en la sangre en un niño.

EMOTIVO RODAJE

El rodaje de las escenas removieron fibras internas de la sonorense al recordar el duro proceso que vivió su mamá Irma Rascón al enfrentar el cáncer de mama, mismo que superó con éxito.

"Este proyecto me sirvió para curar heridas que, aunque creí que ya habían sido sanadas, lo cierto es que no, y aunque tú consideres que ya estás bien, si vuelves a tocar el tema, te conmueve.

"Aprendí a entender que ser vulnerable y ser fuerte no es contracción. En una historia tan sensible como ésta, lo único que tienes que hacer es dejar que tu cuerpo sienta las verdaderas emociones, dejarte ir", expresó.

SU RELACIÓN SENTIMENTAL

Cedeño confesó que quien ha estado con ella en las buenas y en las malas ha sido su pareja Pablo Castillo, hermano de la actriz Fernanda Castillo y con quien lleva un año de relación.

"Es una persona muy apegada a su familia con muchos valores, un gran ser humano. Tiene mucha convicción, cree mucho en nosotros, en lo que significamos como pareja, me da la mano y no me suelta", dijo.

SU PERSONAJE

En el melodrama, Cedeño interpreta a Elena Villaseñor, madre de Nicolás (Leonardo Herrera), a quien le diagnostican leucemia y por el que hará todo lo posible por salvarlo.

"Eva está dispuesta para recurrir a todos los medios para lograr la recuperación de su hijo e incluso ir con el papá biológico a pedirle que done la médula para poder salvarlo.

"El amor a su hijo la lleva a tomar decisiones importantes tanto buenas como malas, lo que más la mueve es el amor y la compasión, las ganas de vivir y de tener una familia feliz", sostuvo.