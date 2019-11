Vive segundo aire

Hace tres años, el actor Luis Felipe Tovar estuvo a punto de morir víctima de una pancreatitis, vivencia que le cambió para siempre su manera de ver su día a día.

"Después de la experiencia de haber estado en un hospital se transformó mi manera de apreciar la vida. Cambié mis hábitos de alimentación, mi rutina y le dedico ahora más tiempo a mi familia que al trabajo.

COMPARTE SUS CONOCIMIENTOS

"Afortunadamente me siento bien, sano y con muchísimas ganas de poder seguir enseñando actuación por lo menos otros 20 años", expresó el actor en entrevista.

Además de celebrar su buena salud, Tovar está a punto de estrenar su nuevo filme, Poderoso Victoria, al lado Damian Alcázar y Roberto Sosa, y sigue gozando de ofertas laborales que se ajustan a su perfil actoral.

SIEMPRE DE "MALOSO"

"Ya que termine mi compromiso con mi escuela, empezaré a hacer otra vez mi trabajo de actor en cine y en series, para lo que ya tengo propuestas. Muchas de ellas de maloso, ¡pero ya ni reclamo!

"Les agradezco que piensen en mí, estoy estereotipado, ya no le voy a mover. No me afecta en nada. Sigo sintiendo una enorme emoción cada vez que me levanto y tengo llamado, una enorme alegría de saber que estoy a punto de hacer algo en lo que dirán ´¡acción!´ o ´¡tercera llamada!´. De verdad me hace muy feliz".

DE FIESTA

El actor de 59 años festejó recientemente dos décadas de existencia de su centro de formación artística y actoral, El Set México, con una reunión en la Cineteca Nacional donde lo acompañó Lalo España.

"Se me han ido muy rápido estos años, como si fuera un suspiro. He trabajado a brazo partido para seguir formando actores. Desde el primer momento que tuve la iniciativa siento que tomé una de las mejores decisiones de mi vida y me siento muy orgulloso de los resultados.

"Hemos trabajado con una fórmula que ha sido bastante efectiva, formando una generación de actores que son ahora los que llenan las pantallas del cine de nuestro país y el extranjero", destacó Tovar.

Con el fin de brindar un espacio para los actores que quieran continuar su formación, El Set imparte clases por toda la República Mexicana y hasta el momento han llegado a Tijuana, Ciudad Juárez, Querétaro, Cancún y Tampico.