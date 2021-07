Vive para contarlo

En enero del 2010, Salvador Cabañas sufrió un atentado y recibió un balazo en la cabeza. Los pronósticos sobre su salud no eran alentadores.

Si sobrevivía, jugar futbol, ni pensarlo. Los médicos le auguraban una vida en silla de ruedas y con múltiples secuelas. Verlo jugar futbol de nuevo parecía imposible.

Hoy a sus 40 años, ya retirado del futbol en definitiva, tras breves regresos simbólicos en su natal Paraguay, Cabañas asegura que el futbol y sus hijos fueron su salvación.

"Siempre voy a estar agradecido con el futbol, porque el futbol me da vida; gracias al futbol me recuperé, así como estoy, totalmente recuperado y al 100 por ciento", comentó en una visita a Monterrey para promover un partido de leyendas, en el que participará y que se realizará el 10 de julio en el Estadio Universitario.

El 25 de enero del 2010, como jugador del América, tuvo una discusión con José Jorge Balderas, operador del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" en el club nocturno el Bar Bar, en la Ciudad de México.

Ahí terminó su carrera de alto rendimiento y se debatió entre la vida y la muerte por 37 días hospitalizado por aquella bala aún incrustada en su cabeza, teniendo secuelas que le imposibilitaron seguir jugando soccer profesionalmente.

Sin embargo, por su amor al deporte, tuvo algunos regresos temporales como en el equipo 12 de Octubre, de Paraguay, así como también en Brasil, pero desde hace casi un año optó por ya no hacerlo.

Fue auxiliar técnico en Chiapas y actualmente trata de disfrutar a sus padres y a sus hijos, quienes no viven con él, pero que ya los puede ver.

Dice haber perdonado a quien lo atacó y a quienes lo traicionaron y le hicieron perder parte de su patrimonio económico.

El ex jugador del América y seleccionado nacional de Paraguay dijo que aunque trata de ya no ver futbol, pues le dan ganas de volver, el partido como el que tendrá en Monterrey es una ocasión muy especial que no puede dejar pasar.

Aún así, lo poco que está conectado con el futbol mexicano, asegura que Gerardo Martino dará resultados a México, pues lo conoce desde que lo dirigió con Paraguay, así como augura éxito para Rogelio Funes Mori.

Hoy Cabañas vive para contarlo y agradecerle al futbol haberse recuperado.

"Me siento pleno", asegura, mientras bromea al posar para unas fotos.