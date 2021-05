"Yo admiraba los sincronizados de Alejandra Orozco y Paola Espinosa, me gustaba como se tiraban de 10 metros. A mí me gustaría mucho ser como ellas y ganar una medalla olímpica. Quiero seguir de clavadista por muchos años", comentó Lía, de 10 años.

Noticia Relacionada Vive Lía Cuevas con gran visión

Tanto Orozco, Espinosa, Germán "Duva" Sánchez e Iván "Pollo" García le han dado consejos, además de que ella sigue las transmisiones cuando compiten en Juegos Olímpicos u otras competencias.

"Me generan mucha felicidad verlos competir muy bien y ganar medallas. Aquí he entrenado con ellos y yo les preguntaba cómo iba en mis clavados y me decían que le echara muchas ganas y que sacara nuevos clavados. Y ellas (Ale Orozco y Espinosa) me enseñan algunas cosas de técnica", recordó Lía.

Desde que tenía 6 años asiste al Code Jalisco junto a su hermana gemela Mía y a su hermana mayor Suri, quien le gana por un año.

Lo que más disfruta de su disciplina es la adrenalina que siente al momento de ejecutar sus clavados desde el trampolín de 1 y 3 metros o en plataforma 5 metros.

"Primero mi hermana se metió a clavados, como yo la veía tirar, a mí me gustaba y les pregunté a mis papás si yo también podía venir. Se me hacía muy divertido sentir la adrenalina al aventarme todos esos clavados".

"Se siente muy bonito hacer sacar nuevos clavados. Los primeros que tiré fueron ´paraditos´ y con el paso del tiempo ya iba aprendiendo mejor", dijo.

En este año, no se pudo realizar el Nacional para clasificar a la Olimpiada Nacional, así que a partir de hoy y hasta el domingo, Lía y sus compañeros serán evaluados para determinar a los representantes de Jalisco en los Juegos Nacionales de la Conade.

Posteriormente, Lía se plantea asistir a su primer Campeonato Panamericano.