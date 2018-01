Vive Latino ofrecerá MÁS de 80 bandas en CDMX

El Festival Vive Latino llegará a su 18ª edición con 18 países representados por más de 80 bandas que se presentarán en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Este año los principales artistas internacionales invitados al festival, que se celebrará el 17 y 18 de marzo, son Gorillaz, Morrissey, Queens of the Stone Age y Noel Gallagher con sus High Flying Birds. En cuanto al elenco iberoamericano, que representa el fuerte de esta celebración musical, destacan las actuaciones de Molotov, Fito Páez, Los Tres, Los Pericos y Residente. El amor por el rock latino se ampliará también con Love of Lesbian, Chicano Batman, Enjambre, Los Amigos Invisibles, Sergio Arau, Titán y muchos más.

“Creemos que el cartel de este año cumple con las premisas, con las ideas que el Vive Latino siempre ha defendido. Nos parece que es un cartel con un espectro muy amplio, es un cartel multicultural, es un cartel con mucha actitud también”, dijo Jordi Puig, director y creador del festival el jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México. “Lo único que nos queda es comprometernos, trabajar un montón de aquí a ese fin de semana para presentarles la mejor experiencia posible”.

Entre las actividades extramusicales que ofrecerá el festival destaca El Parque, una zona destinada a niños con clases de patineta, juegos, cuentacuentos, talleres y un sensorama para despertar sus sentidos. También se montará la carpa Casa Comedy, donde se presentarán cómicos de stand up como Alexis de Anda y Carlos Ballarta, así como la carpa de la gira de documentales Ambulante, donde se proyectarán filmes relacionados con el mundo de la música como “Sepultura Endurance”, “Existir sin voz, una noche con Charly García” y el documental del proyecto solista de Residente, los cuales serán presentados por músicos.

Durante el festival también se incluirá el EP colectivo “Hay un nosotros”, creado por la revista digital Cultura Colectiva con el apoyo de músicos como Ely Guerra, Cecilia Toussaint, Jaime López, Pascual Reyes y Alex Otaola para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre en México. La totalidad de las regalías del EP serán destinadas a la campaña #LevantemosMéxico de Ambulante y durante el festival sus canciones serán interpretadas en vivo por los artistas participantes.

Finalmente este año sigue activa la aplicación oficial del Vive Latino para facilitar a los fans crear sus horarios y conocer más a las bandas que se presentarán. La aplicación también tiene un mapa que funciona con geolocalizador para que los visitantes puedan encontrar más fácilmente los servicios y escenarios.

“La fórmula es creer en lo que nosotros hacemos”, dijo Puig sobre la manera en la que el Vive Latino se ha mantenido como uno de los festivales más importantes de la región tras ser un pionero en la escena musical mexicana. “Otra fórmula que ha funcionado es tener amigos, muchos amigos que se dedican a esto, que creen en esto igual que nosotros... El hecho de que la industria de festivales en México ha crecido tanto, creo que también ayuda, mientras que el festival sea propositivo, a seguir creciendo”.