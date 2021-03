Vive la mejor etapa de su vida

Me siento poderosa y plena como mujer, cuando llegué a los 35 lo hice muy bien plantada en el mundo; la maternidad te asienta mucho como mujer, te hace sentir súper poderosa”. Sherlyn, Actriz, empresaria, madre

“Me siento poderosa y plena como mujer, cuando llegué a los 35 lo hice muy bien plantada en el mundo, aunque sí hubo algunos momentos en los que no sabía cómo iba a estar mi situación; pero la maternidad te asienta mucho como mujer, te hace sentir súper poderosa”, dice la actriz.

REGRESA A LA TV

Tras convertirse en madre de André en mayo pasado, la actriz anunció su regreso a la televisión con el proyecto de Juan Osorio, “¿Qué le pasa a mi familia?”, donde Interpreta a Jade Castillo, una villana que describe como “muy enfocada”.

“Siempre hago a las buenas, las que lloran, las que sufren, y ahora me toca hacer las maldades, Jade es una chava súper sexy, es una villana muy entrona, me encanta porque no se detiene, es una chava comprometida con sus sueños, no le importa quién pueda estar en el camino mientras ella consiga lo suyo”.

ESTUDIA PSICOLOGÍA

Pese al trabajo que implica estar dentro de una telenovela y el trabajo que significa ser madre de un bebé, Sherlyn también comenzó a estudiar psicología, algo que soñaba desde hace tiempo; en el pasado también estudió derecho, pero lo dejó trunco por el trabajo.

Ahora que ha comenzado esta carrera, Sherlyn tiene objetivos importantes como aplicar el conocimiento en su vida, con sus seres queridos y por supuesto, con sus seguidores, ya que siempre le piden consejos y considera que con estudios que la respalden podrá orientarlos correctamente e incluso, dar consulta en algún momento, pero nunca dejar la actuación.

NO BUSCA PAREJA

Entre todo esto que vive, la actriz agregó que no se niega a tener un amor de pareja en el futuro, pero por ahora disfruta mucho su tiempo como mamá, actriz, empresaria y estudiante.

“No, por supuesto que no me niego a tener una relación, el amor debe estar allí presente, es algo que disfruto mucho, pero el amor de pareja en este momento no está en mis prioridades. Estoy consciente de la etapa que vivo y de cómo veo mi vida a mediano y largo plazo. Claro que me encantaría que apareciera una persona que esté igual de completa para compartir”.