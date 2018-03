Vive un infierno tras de atropello

Candelaria Espinosa López de 58 años de edad, residente de la ciudad de Reynosa, viene a esta ciudad a pedir ayuda, para poder realizarse una operación que necesita para volver a caminar, hace 4 años cuando iba camino a hacer las compras de la canasta básica, un automóvil que venía a exceso de velocidad, la arrolló, dándose a la fuga, ella quedó con el hueso del peroné expuesto, cuenta que estuvo mucho tiempo internada en el hospital en Reynosa, pero no pudo pagar su estancia ni la operación, que le costaba en aquel tiempo 16 mil.

La señora Candelaria, vive con dolores intensos a causa de cómo le quedó el hueso de su pierna derecha, no puede costear sus medicinas, antes del accidente ella trabajaba vendiendo hamburguesas, pero al quedar en silla de ruedas, no lo aceptaron en su trabajo, ahora la única forma que tiene para mal comer, dice, es pedir caridad en la calle, no ha podido recuperarse, necesita urgentemente una operación.

En la ciudad de Reynosa se acercó a varias instituciones pero fue ignorada, así que decidió salir a la calle a pedir ayuda para juntar el dinero, al no obtener apoyo, viene a esta ciudad, se pone en los semáforos de la Avenida Francisco I. Madero con un vaso, pidiendo el apoyo de la ciudadanía. “Necesito ayuda, ya no se que hacer, son muchos años los que han pasado y no he podido juntar el dinero para ser operada, espero la gente que pueda ayudarme se toque su corazón y muy pronto yo pueda volver a ser como era antes”. Comentó.

FUERA. Queda con el hueso del peroné expuesto.

”Necesito ayuda, ya no sé que hacer, son muchos años los que han pasado y no he podido juntar el dinero para ser operada, espero la gente que pueda ayudarme se toque su corazón y muy pronto yo pueda volver a ser como era antes”.Candelaria Espinosa López, lesionada.