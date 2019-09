Vive Guillermo Ochoa una pesadilla en el América

Cd. de México.

De recibir tres goles en sus primeros cinco juegos, tras la llegada de Ochoa, América ya permitió seis anotaciones en sus últimos cuatro partidos, con Memo como guardián.



Otra coincidencia incómoda es que las Águilas no han conseguido un triunfo con Ochoa en el arco, situación que no le quita la etiqueta de ídolo al portero, pero...



Varios factores se han conjuntado para que el arquero mexicano esté batallando en su regreso a la Liga local.



La defensa de las Águilas no está a la altura del reto. Emanuel Aguilera y Paul Aguilar, específicamente, han estado lejos de su nivel, sin mencionar a Bruno Valdez, que ha sufrido por lesiones.



Ochoa, acostumbrado al ritmo de juego y la preparación del futbol europeo, tuvo poco tiempo para adaptarse a la Liga tricolor, situación que ha sido evidente.



Aunque lo más preocupante fue que Ochoa ya mostró signos de falta de confianza en el último duelo de América, ante Pumas y donde un error del cancerbero al intentar atajar el disparo de Bryan Mendoza, le costó el empate a las Águilas.



Pese a que algunos se han atrevido a nombrar a Agustín Marchesín, la calidad de Ochoa no tiene discusión.



Y es que el argentino apenas permitió dos goles, en los primeros dos partidos del Apertura 2019, con el conjunto de Coapa antes firmar con el Porto.



Su suplente, Óscar Jiménez, quien parecía no tener la confianza de la crítica y de la afición, solo recibió un tanto en tres duelos.



Ochoa no ha contado con la misma suerte.



El arquero azulcrema parece contar con tiempo suficiente para recuperarse antes de las siguientes grandes citas de las Águilas en el torneo. La Jornada 12 ante Guadalajara y la Fecha 13 contra Cruz Azul, partidos ideales para retomar su nivel.