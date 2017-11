¡VIVE EVOLUCIÓN!

Los años pasan y aquel enmascarado novato se ha convertido en un luchador hecho y derecho. Rey Astral ha evolucionado y hoy en día es una de las figuras de la lucha libre local.

El heredero de Súper Chuky asegura estar más fuerte que nunca y presume su nueva imagen cada domingo en la Coliseo.

“Es una evolución que va llevando todo luchador, en la mentalidad y lo físico así como la forma de luchar, me voy desarrollando cada vez más y creo que ya tengo trayectoria dentro de la lucha libre”, comentó.

Trabajo nunca le ha faltado a este joven gladiador que sorpresivamente se había alejado de su segunda casa, la Coliseo, por fortuna está de vuelta viene por su revancha.

“Se dio un platica con la promotora, mucha gente me pedía que regresara a luchar a la Arena Coliseo que prácticamente siempre ha sido mi casa, aquí fue donde yo debuté, donde he estado desde que era un niño, porque no volver a donde la gente ya me conoce”, expresó.

Rey Astral tiene en su poder el Campeonato Estatal Ligero que ganó en Matamoros, otro el Estatal Ligero de Reynosa y el Nacional Crucero que le ganó a Xtreme Tiger y todos los pondrá sobre la mesa el próximo año.

“Regresé con todo pero aún no tengo una rivalidad cazada con alguien, pero el año que viene vamos a iniciarlo con luchas de apuestas, tengo campeonatos disponibles para el que guste apuntarse, vengo a demostrar de que estoy hecho y que estoy preparado para el que me pongan enfrente, de donde sea de México, Monterrey, Reynosa”, afirmó.

Poner en juego su capucha nunca le ha dado miedo, de hecho la ha apostado en cuatro ocasiones y en todas ha salido victorioso.

“No tengo miedo apostarla, ya la he expuesto cuatro veces y estoy listo para las que vengan”, finalizó.