Vive etapa de egoísmo

Ciudad de México

El 14 de agosto de 2015 salió a la luz Algo sucede, el que has­ta ahora es el último disco de Julieta Venegas y la mexicana no tiene prisa por aumentar el número de álbumes inéditos en su carrera.

De momento, asegura, se está tomando la vida con cal­ma y aprovechando esa rela­ción que desde hace más de dos décadas ha cultivado con la música.

RESIDE EN ARGENTINA

La cantante señala que para ella, por ahora, es indispensa­ble ser egoísta y conservar sus canciones para ella. Por eso afirma que no tiene ganas de entrar a un estudio de graba­ción y prefiere concentrarse en pequeños recitales en Buenos Aires (Argentina) –lugar en el que actualmente reside–, en su familia y en escribir lo que le plazca.

"Estoy tocando, pero ten­go ganas de hacer cosas más pequeñas. Estoy recuperan­do una relación con la músi­ca que, de alguna manera al hacerla tan profesional, per­dí. Ahora estoy recuperando la intención, las ganas, estoy volviendo a mi esencia, recu­perando las ganas de volver al escenario, de tocar el piano, de ver a la gente.

Tenía ganas de olvidar­me un tiempo y desarrollarme en cosas más chicas, escribir, pero ahorita no tengo ganas de grabar, quiero escribir, es todo un proceso para mí", dijo vía telefónica.

SU HIJA

Además, la edad de su hija Simona también es un factor para este retiro voluntario de los grandes escenarios. Ju­lieta afirma que quiere tener la oportunidad de acompañar a su hija en sus actividades diarias.

"Quiero estar con mi hija, dis­frutar a mi pareja, poder llevarla al ka­rate, a la escuela. Es mucho más chico lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo me siento muy libre, feliz, me estoy dando chance de hacer lo que quie­ro y lo que tengo ganas. Si voy a hacer una gira, quiero que todo madure, no quiero me­terme a un estudio, grabar mis nuevas canciones, quie­ro que por ahora sean mías", afirmó.

A pesar de su libertad creativa y personal, Julieta se­ñala que sus fans le reclaman, pero por ahora su prioridad es ella.

EN TV

Pero el tener este tiempo libre también significó el pla­cer de conocer y convivir con Charly García. El encuentro se dio porque Julieta es la con­ductora de BIOS: Vidas que marcaron la tuya, de NatGeo, que estrenó ayer a las 21:00 horas.

"Me pareció súper lindo porque él todo el tiempo fue buena onda conmigo, ade­más fue una experiencia rara en cierta forma porque los del documental no querían que nos conociéramos fuera de cámara. Yo estaba nerviosa y más por no poderlo cono­cer antes, pero cuando llegué comenzamos a tocar el pia­no, me recibió en su casa y lo hicimos para romper el hielo porque yo quería que supiera que esto es realmente impor­tante para mí.