Vive drama... ¡de telenovela!

LA REALIDAD

Las situaciones que ambos viven son las que posiblemente en un futuro tendrá Gil con su hijo Matías, pequeño del que perdió la patria potestad luego de tres años de pleito con su ex pareja, Marjorie de Sousa.

"Dentro de la historia tengo momentos y conversaciones con mi hijo que yo sé que son conversaciones que tendré con Matías.

"Sé que en algún momento tendré un encuentro con mi hijo, sé que estará fracturada la relación porque, de alguna manera, él va a ser criado con una historia, pero también estoy consciente de que tendré la oportunidad de contar mi versión", afirmó Gil en entrevista.

LO DEJA AL DESTINO

Pese a que no puede ver a su niño, Matías está presente en la vida del actor, quien cree que el destino algún día los unirá.

"Mi familia y yo estamos haciendo un diario en el que se está recapitulando todo, para que, cuando tenga ese encuentro, pueda contar mi historia, con evidencias, apoyándome de redes sociales", expresó.

Tanto Sousa como Gil ya tienen parejas, incluso él aprueba que el pequeño tenga otra figura paterna.

QUIERE FORMAR FAMILIA

Por otro lado, el histrión espera que, en algún momento, pueda formar una familia con su actual novia, Valeria Marín.

"Yo no lo he descartado (tener otro hijo) en mi vida. Pero es algo que no va a pasar mañana, ni pasado, lo queremos hacer en su momento", aseguró.

Respecto al mural de la bandera de Puerto Rico que adorna su restaurante en Miami, Gil indicó que se abrió un nuevo juicio para que ésta sea retirada.

Aunque ya se había ganado la primera batalla legal, en enero volvieron a notificarle de un nuevo proceso, pero, considera, se trata de un tema de racismo.

"No es normal que una ciudad plagada de banderas y grafitis se ensañen con nuestro mural".