Vive días amargos

"Neoplasia de aspecto maligno dependiente del polo renal izquierdo con cambios sugestivos de actividad metástica pulmonar"; ese fue el panorama con el que se topó la cantante Dulce, después de realizarse unos estudios clínicos y que le hizo pasar días de infierno antes de ser correctamente diagnosticada por un especialista.

"No puedo explicarles en realidad lo difícil que fue toda esa semana, imagínense me pasé una semana pensando que yo tenía un cáncer terminal, fueron días de angustia y de miedo. Si algo me dejó esta experiencia, fue darme cuenta de lo difícil que debe ser pasar por una enfermedad tan terrible, que aunque no me tocó vivirla gracias a Dios, pude sentir verdaderamente el miedo y la incertidumbre que genera una noticia de esta magnitud", declaró la intérprete en su canal de YouTube.