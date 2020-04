Vive desesperante situación

Sergio Mayer compartió en su cuenta de Instagram la odisea que tuvo que pasar para reencontrarse con su hija Antonia en el aeropuerto de Tijuana.

Mayer apareció con mascarilla y confesando que se encontraba desesperado ante la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus.

"Qué irónico, antes, si andabas así en el aeropuerto, así como vengo, te detenían, y no podías andar aquí, eras como sospechoso, hoy en día, si no traes máscara y no estás protegido, estás haciendo algo incorrecto", inició su relato.

"Ya me empiezo a desesperar, quiero recuperar a mi hija", expresó el actor y actual presidente de la Comisión de Cultura mientras esperaba, sentado en el suelo, la llegada de su hija, ya que a él le habían negado el paso.

En la transmisión que realizó, se pudo observar que el aeropuerto luce vacío, y en un momento de su grabación, se escucha que alguien le indica que no puede tomar video.

Mayer mostró el momento en el que su hija se reencuentra con él, así como cuando ya están en México.

"Son las ocho de la noche, ya estamos en el tren que va de la terminal dos a la terminal uno, ya sólo tomamos el carro a la casa; bienvenida Antonia", finalizó.