Vive bisexualidad con libertad

La actriz Lola Cortés declaró ser bisexual desde hace años, incluso que tuvo una relación secreta con una mujer que le enseñó mucho, pero que no lo había hecho público por su madre.

Lolita relató a los medios que fue un proceso difícil el que vivió, pues desde su adolescencia tenía muchas dudas sobre su sexualidad, pero fue después de su divorcio que pudo sincerarse.

"Yo después de mi separación, años después, en mi adolescencia decía: ´Soy, no soy, ¿Qué hago?´ No quería decirle a nadie. Mi educación era súper católica y un tanto represiva, entonces, ya cuando viene mi separación, ya empiezo a buscarme... porque qué madre puedo ser si no sé quien soy", dijo al término de la presentación de una obra de teatro en la que participará.

POR RESPETO A SU MADRE

También relató que cuando por fin lo descubrió mantuvo una relación secreta con una mujer de quien no dijo su nombre, pero aseguró que le enseñó mucho.

Sin embargo, quienes no lo tomaron muy bien en su momento fue tanto su hermana como su madre, Dolores Jiménez, que incluso se alejaron de ella por un tiempo y señaló que fueron una de las razones por lo que no lo había hecho público.

"A raíz de que mi madre se fue (en 2019), me sentí un poco más liberada, porque jamás habría querido dañarla con una noticia así, haciéndolo público porque ella lo sabía, pero jamás lo quiso volver a decir", declaró.