Vive AMLO de los impuestos de los empresarios: Bronco

Ciudad de México

Después de que anteayer Andrés Manuel López Obrador lanzara críticas a un grupo de empresarios, el candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco aseguró que el candidato de Morena vive de los impuestos del sector empresarial.

"Él vive de los impuestos de los empresarios, los empresarios le han dado 3 mil millones de pesos de prerrogativa pública", dijo.

Después de firmar un compromiso con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el candidato independiente dijo que aquellos que no se llevan bien con los empresarios son los que no pagan impuestos.

"Yo soy empresario, yo pago impuestos.Los que no se llevan bien con los empresarios son aquellos que no pagan impuestos y uno de ellos es Andrés Manuel, que no paga impuestos, a lo mejor hasta el se va a quitar el ISR cuando sea Presidente", dijo.

El Bronco aseveró también que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no ha de tener espejos en su casa, porque hasta con él se enojaría. Reiteró su llamado al tabasqueño para "desconectarse el hígado del cerebro".

"Se le debe bajar la muina, pero eso es porque él percibe que a lo mejor no tiene la posibilidad de ganar. Él vive de los impuestos de los empresarios, y se ha mantenido todos estos años del dinero de los mexicanos, debe tener respeto de sus patrones", sostuvo.

Entre las propuestas del independiente, resaltó su iniciativa de reducir la carga fiscal para bajar el ISR, del 35 al 30 por ciento en una primera etapa, así como potenciar la posibilidad de exentar de ese gravamen a quienes ganen menos de 10 mil 500 pesos al mes.

En tanto, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que todo aquel que pretenda gobernar México debe tener una visión clara, y es con la sociedad y con los empresarios como se genera progreso y desarrollo.

"Si a algún candidato no le gusta que los empresarios hablemos, lo sentimos mucho, seguiremos hablando porque esa es la posición de todo el sector empresarial", aclaró.

"Ni somos rapaces, ni somos rateros, sino somos gente honesta que buscamos trabajar", añadió.