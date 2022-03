Vive Allen gran sueño

"Estaba sentado en la terminal de Addison esperando un vuelo a Midland. Se me acercó un joven negro que trabajaba en el servicio de alquiler de autos de la terminal. Se presentó y dijo lo orgulloso que estaba de verme allí y me preguntó en qué avión estaba pilotando. Obviamente, vio las alas en mi solapa y pensó que yo era un piloto. Le expliqué que no era piloto pero que había servido 22 años en el ejército de los EU y era paracaidista. Luego le entregué mi tarjeta de presentación. Lo leyó y vio que me postulaba para gobernador de Texas. No sabía quién era yo, pero me miró con lágrimas en los ojos y me abrazó. Dijo que estaba realmente orgulloso de mí y que estaba muy feliz de ver a alguien a quien admirar.

"Yo estaba realmente impresionado y humillado. Charlamos unos momentos más y luego tuvo que volver a su trabajo. Me senté allí y seguí esperando un avión privado, perteneciente a un hombre que exuda el Sueño Americano, para transportarme a Midland.

"Entonces, me golpeó. El niño del centro de la ciudad de Atlanta, Georgia, nacido hace 61 años en un hospital solo para negros y criado en el histórico vecindario Old Fourth Ward, estaba viviendo el sueño americano.

"El vecindario Old Fourth Ward es famoso porque es el hogar del Dr. Martin Luther King Jr., la Iglesia Bautista Ebenezer y el lugar de nacimiento del movimiento de derechos civiles. La famosa "Sweet Auburn Avenue" atraviesa Old Fourth Ward. Y, junto con Boulevard Avenue, es el hogar de algunas de las iglesias negras más famosas de Atlanta y el sur. Pero, el testimonio de la grandeza impecable de nuestra América es que un niño, nacido hace seis décadas, en un hospital solo para negros, pudo convertirse en teniente coronel en el ejército de los EU cuando su padre era solo un cabo en un segregado.

Ejército. Su hijo comandaba un Batallón de Artillería en combate cuando su papá era solo un soldado de suministros. El chico del Old Fourth Ward llegaría a ser congresista de los EU, presidente del Partido Republicano estatal más grande del país y candidato a gobernador del mismo estado.