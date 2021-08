Vivales dan ‘asesoría’ para gastos de funeral

La agencia federal FEMA alertó a la población para no caer en el fraude al solicitar apoyo económico para cubrir gastos funerales en muertes por Covid-19. Si perdió a un ser querido a causa de COVID-19 y busca hasta 9 mil dólares en fondos federales para cubrir los gastos del funeral, tenga cuidado con los estafadores.

FEMA ofrece fondos para ayudar a pagar los gastos de funeral y entierro si la persona falleció después del 20 de enero de 2020 en los EU por COVID-19 y se cumplen ciertas otras condiciones.

“Hemos recibido informes de estafadores que se acercan a personas que se ofrecen a registrarlos para asistencia funeraria”, dijo FEMA en su alerta. “No es así como funciona el programa”.

En cambio, la solicitud comienza con una persona que llama a la línea gratuita de asistencia funeraria de la agencia, 844-684-6333. El número TTY es 800-462-7585. Las llamadas se reciben de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. tiempo central.

Los gastos permitidos incluyen ataúdes o urnas; parcelas de entierro o nichos de cremación; marcadores o lápidas; ciertos cargos de la funeraria; y servicios dirigidos por el clero o un oficiante.

No hay tarifas para registrarse para la asistencia funeraria, ni hay formas de acelerar el procesamiento, dicen los funcionarios. Cualquier organización que cobre tarifas para ayudar en el proceso de solicitud o para acelerar el proceso de solicitud es una estafa.

En el mejor de los casos, estas organizaciones cobran por algo que puede hacer de forma gratuita y, en el peor de los casos, obtienen datos personales para robar su identidad o la de sus seres queridos fallecidos.

FEMA no se comunicará con las personas a menos que hayan llamado a la agencia de antemano o hayan solicitado asistencia para el funeral.

No divulgue información como el nombre, la fecha de nacimiento o el número de Seguro Social de ningún familiar fallecido a nadie en una llamada telefónica no solicitada o respondiendo a un correo electrónico no solicitado que afirme provenir de FEMA u otra agencia federal.

Informe el contacto sospechoso a la línea de ayuda de FEMA al 800621-3362 o a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre, 866-720-5721. También puede comunicarse con la policía local.

Más de 90 mil personas solicitaron asistencia federal para funerales durante la semana del 12 de abril, cuando se aceptaron las solicitudes por primera vez, dijo FEMA. “Esperamos que continúe un gran volumen de llamadas”, agregaron los funcionarios.