Con el objetivo de acercar al público a las artes por medio de un inusual viaje a través de la narrativa musical y textos de la autoría de Gastón González Vásquez, director del Ensamble de Cámara Euterpe, acompañados de la proyección de partituras e imágenes con arte de la época barroca, este comprenderá mejor y se adentrará en el "otro lado" del compositor barroco veneciano Antonio Lucio Vivaldi.

A través de este "viaje", el público asistente vibrará con esa música que apenas comienza a ver la luz en Europa y que como atestiguan las grabaciones realizadas en los últimos años por numerosos ensambles especializados en música antigua, entre sus partituras podrán encontrar algunas de las páginas más hermosas, profundas, crueles, apasionadas e inusuales de toda la música barroca, que es precisamente la que el director de Euterpe ha seleccionado y preparado para este recital especial.

Para retratar la vida y el estilo del genio del barroco, González Vásquez ha dispuesto las obras como si se tratasen de una puesta en escena, haciendo de este evento un concierto-espectáculo.

"Decidí titularlo ´Vivaldi Dark´ porque me pareció un título atractivo que puede ´jalar´ público aunque sea por el puro morbo de por qué vincular el nombre de un compositor antiguo que todo mundo relaciona con la música clásica. De igual manera quienes no han escuchado su música, al menos alguna vez lo hicieron en comerciales en la televisión, sobre todo ´La primavera´ de Vivaldi o han leído al menos en portadas de discos algo de él y es como más o menos se forman una idea de quién se trata", explica en entrevista el también músico.

Pero vincularlo a la palabra "dark", le pareció un modo atractivo para que la gente se interese, sobre todo el público joven, que es al que le interesa llegar, las nuevas generaciones.

"No se trata de refrescarles la memoria acerca de quién era Vivaldi, sino de traerles mterial fresco, algo nuevo y diferente que vean en su entorno. Esto de ´dark´ es porque trato de hacerle justicia a gran parte de la obra de Vivaldi que es poco conocida o se le da muy poca difusión. Normalmente a este gran compositor lo vinculamos con la música de ´Las cuatro estaciones´ y particularmente ´La primavera´: pajaritos, flores, felicidad, tonalidades brillantes y todo perfecto)". dijo.

HIPNOTIZADO POR VIVALDI

Desde niño Gastón siempre ha estado influenciado por Vivaldi, pero a través de los últimos 15 años de su vida se ha dedicado a investigar sobre él y a conocer más de su música.

"He descubierto que tiene una cara totalmente distinta a la que podemos escucharle. Como el famosísimo ´Gloria´, que es otra de las obras más representativas de él y que se ha utilizado mucho para películas y comerciales. Vivaldi fue un gran compositor de óperas. Llegó a escribir más de 40 y todas están perdidas. Con el paso del tiempo se han ido recuperando y también se ha redescubierto al compositor. Fue un personaje muy, muy prolífico que escribió más de 400 conciertos para violín, 37 conciertos para fagot y tiene cerca de 17 o 19 conciertos para flauta transversa", explica.

PIONERO DE LA ÉPOCA BARROCA

El director de Euterpe explicó que Vivaldi fue una figura muy importante y precisamente por eso elegió el título de "dark", pues "tiene muchos resquicios y tanta tela de dónde cortar como personaje de la historia".

"De verdad es una lástima que no se le haga justicia y no se le de difusión a la vida de este gran compositor. Voy a mostrar ese lado oscuro por partida doble: por un lado su música prácticamente desconocida en el terreno de la ópera y voy a presentar varias arias que hasta donde tengo conocimiento no se han tocado en México, ni en Estados Unidos".

Gastón comenta que en el renglón de las óperas de Vivaldi los textos son de una crudeza inusitada, de poder, de apasionamiento, muy viscerales y muy tormentosos. Pasaron siglos y siglos y se siguieron escribiendo óperas, pero con textos tan fuertes como los que utilizaba Vivaldi y la música tan extremadamente dramática para la época en la que desarrollaba el barroco.

"La situación se torna más morbosa aún cuando se descubre que Vivaldi además era sacerdote ordenado y eso casi nadie lo sabe. Terminó sus estudios de teología, se ordenó, oficiaba misas y todo, pero se interesó más por el mundo de la música. Hay una minileyenda que dice que en una ocasión durante la eucaristía, estaba elevando la hostia en el altar y en ese momento se le vino a la mente una idea para una composición y entró en un estado de éxtasis de modo que soltó la hostia, dejó el cáliz y salió corriendo a la sacristía para escribir su idea y no le importó nada. Eso le valió que lo castigaran y le prohibieran oficiar misa", explica.

Pero fue un castigo entre comillas, pues lo enviaron a dar clases de violín a hospicios para niños y niñas huérfanos en Venecia. En cada uno de estos lugares les enseñaban talleres como una forma de ganarse la vida, pero también se les ensañaba música.

ENTRE LOS MEJORES VIOLINISTAS

Desde los 12 años Vivaldi ya era uno de los mejores violinistas de Venecia, que en ese entonces tenía cerca de 32 teatros. Una ciudad que incluso en la actualidad es más pequeña que Reynosa.

"Es impresionante pensar cuánta cultura y cuánto movimiento operístico corría ahí. La gente estaba obsesionada con ir al teatro y a la ópera porque era lo que había. Además Venecia era una ciudad considerada como el prostíbulo de Europa. Las prostitutas más exóticas, los tacones más altos, los mejores maquillajes traídos de oriente, los perfumes, las sedas, las joyas más extravagantes, las mascaradas, el carnaval, las casas de juego, las pasiones y el famosísimo casanova, todo estaba en Venecia. Todas estas leyendas acerca del amor, el desenfreno, la locura y los placeres estaban en Venecia y Vivaldi vivía ahí. Así que todo esto lo voy a plasmar en ´Vivaldi Dark´ a través de narrativa con textos de mi autoría, apoyado en la proyección de partituras e imágenes con arte de la época barroca", dijo.

Cuando Vivaldi comienza a trabajar con niños y jóvenes de los hospicios, empiezan a surgir rumores sobre el excelente maestro que era. Sale de gira y se convierte en un gran productor y empresario de óperas. "Se convierte en un ´rockstar´ de su tiempo", agrega Gastón.

En ese momento la carrera de Vivaldi despunta, de manera tal que comienza a viajar por todo Italia de punta a punta, obtiene la protección del papa porque este queda maravillado con su música, viaja a Amsterdam, a París, vive un tiempo en la corte de Versalles con Luis XV, viaja a España, a Checoslovaquia y lo hace junto a sus excelentes y brillantes músicos.

UN REGALO PARA LOS REYNOSENSES

"Vivaldi fue un personajazo del barroco. Por eso me parece justo dar luz a esta parte. Como lo comenté, particularmente en el área de sus óperas los textos son de una crudeza inusitada, de un apasionamiento y oscuridad tremenda. De verdad que no hay nada en el barroco que se equipare al nivel de profundidad y dramatismo que logró alcanzar Vivaldi con su música. Por eso quiero hacer esto y darlo a conocer a mi gente de Reynosa. En palabras de José Luis Hernández Garza, director del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA): ´queremos convertir a Reynosa en la capital musical de Tamaulias´. Y si mi conocimiento y mi acervo cultural que tengo y mis amigos músicos que somos casi todos reynosenses y de la región y si todos podemos y tenemos la disposición, a través de patrocinadores estaríamos logrando obtener los recursos para pagarle a los músicos porque obviamente cuesta y es un gran trabajo el que se hará. Somos cerca de 18 personas entre músicos, técnicos y presentadores que narrarán los textos".

"LA NOCHE"

Como parte del espectáculo "Vivaldi Dark", un punto que destaca es el concierto para flauta y orquesta de cuerdas titulado "La noche", que trata sobre los misterios y la fascinación que ha ejercido la noche desde los albores de la humanidad sobre el pensamiento humano, la psique y las emociones humanas y habla precisamente de los fantasmas.

"Hay un movimiento que se llama ´I fantasmi´ (´El fantasma´), otro que se llama ´Ilsonno´ (´El sueño´) y ´Sorge l´aurora´ (´Surge la aurora´). Es una especie de viaje a través de la noche con sus fantasmas, con su misterio, con su niebla y eso lo describo a través de la música de flauta y cuerda. Esta es una parte del programa en la que me gustaría incluir bailarines para simular los fantasmas apoyándome con efectos de iluminación.

EL ESPECTÁCULO

"Vivaldi Dark" se compone de tres bloques con dos intermedios.

"Lo hice de esta manera para que la gente no se canse. Quiero que salgan, que comenten entre ellos y regresamos. El plato fuerte de la noche será ´El verano´. El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y media. Está un poco largo, pero creo que el público lo va a recibir muy bien. Es arriesgado hacer esto porque normalmente en los conciertos de música clásica las personas se aburren, se salen de la sala, pero creo que logré acomodarlo de manera que no van a aburrirse, sino todo lo contrario, van a querer ver más. Se que al final el público se marchará con muy buen sabor de boca y espero que esto genere más duda y fascinación y no esperen para descargar música en sus dispositivos del gran artista que fue Vivaldi. Espero que se den el tiempo de descubrir esta maravilla de música y de personaje", añadió.

El concierto se llevará a cabo el sábado 18 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Principal del Centro de Arte y Cultura del Parque Cultural Reynosa.

"Me encantaría que este espectáculo se repitiera y que se llevara por todo el Estado y sí se puede. La gente tiene ganas y está sedienta de esto".

SORPRESA GÓTICA

Como parte del espectáculo, Gastón González Vásquez hará una introducción sobre la subcultura gótica, con la cual se identifican muchos jóvenes.

"Esto es muy importante. Creo que para sanar la sociedad y todo lo que estamos pasando en esta ciudad, es importante que llegue a la mayor cantidad de gente posible y de todos los estratos sociales. Voy a hacer mención de la subcultura gótica porque la vinculo con los aspectos de ese lado melancólico, dramático, visceral y apasionado de Vivaldi que tiene mucho que ver con la subcultura gótica. Una cultura con la que me he sentido identificado desde niño sin saberlo, pues desde que tenía cuatro o cinco años de edad me acuerdo que le pedía a mi abuelita que me comprara cuentos de Drácula, de las momias o de Frankenstein. Y desde niño tengo una fascinación sobre el cine de horror, vampiros y me encanta todo esto".

PONE SU GRANITO DE ARENA

Enamorado de Reynosa, el músico hace lo que puede por su ciudad y en este espectáculo ha impreso su corazón

"Crecí en Reynosa, aquí me eduqué, amo mi ciudad y con todos sus aciertos y desaciertos si puedo poner un granito de arena con el conocimiento que me he forjado a través de los años lo voy a hacer porque esto refresca la mente de la gente y pone una semillita en otras personas para encontrar mundos nuevos. En esta parte del mundo en que no hay muchas opciones, quiero ser esa opción que le de a la gente herramientas para pensar y meditar. Si puedo sacarlos aunque sea dos horas y media de la realidad en la que estamos viviendo, me doy por servido. Y considero oportuno hacer la convocatoria a ciudadanos de Reynosa que tengan la posibilidad de apoyar este proyecto y fungir como patrocinadores del mismo, lo hagan para hacer realidad el sueño de convertir a Reynosa en la capital musical de Tamaulipas", concluyó.