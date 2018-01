Viuda de ex dueño de Playboy dice extrañarlo

Cd. de México.- Crystal Harris, modelo de Playboy y viuda de Hugh Hefner, dijo que todos los días extraña a su fallecido marido, quien murió en septiembre del 2017, informó Daily Mail.



La modelo de 31 años estuvo cinco años casada con Hefner, con quien vivía en su mansión Playboy desde 2012.



"Lo extraño todos los días. Me enseñó mucho. Me enseñó a ser amable. Él era muy amable con todo el mundo, siempre les daba la bienvenida a su casa a todos, no importaba quien fuera", contó Harris.



Hefner estuvo casado con Millie Williams de 1949 a 1959, matrimonio que tuvo como fruto dos hijos. Después se casó con otra modelo que posó para Playboy, Kimberley Conrad, con quien también tuvo dos hijos y finalmente desposó a Harris.



Sin embargo, la modelo ahora viuda admitió que ahora se siente más relajada y no tiene que seguir ningún rol y ser ella misma.



"Nunca he sido de tacones y vestido y maquillaje completo, nunca he sido ese tipo de persona. Tal vez sentía que tenía que seguir un rol.



"Creo que ahora soy yo misma, más con los pies en la tierra y con muy poco maquillaje, así me siento más cómoda.



Hefner dejó a Harris una mansión de 7 millones de dólares en Hollywood más 5 millones de dólares que le prometió mucho antes de su muerte.