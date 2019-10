Viuda de José José sostiene que tuvo "el amor verdadero "del"Príncipe"

Sara Salazar aseguró que ella fue quien tuvo el amor verdadero del cantante José José, comentó una amistad de la familia de Sarita Sosa, hija menor de "El Príncipe de la Canción", luego del homenaje póstumo que se le rindió en México al artista.

"Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al pueblo que no se preocupe, porque ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo, 25 años", armó en entrevista para una cadena de televisión estadounidense. Aclaró que no está enojada de que se le haya dado un papel "protagónico" a Anel Noreña, sólo que ella y su familia tienen ahora sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de la despedida que se le dio en México al cantante fallecido el pasado 28 de septiembre en Miami, Florida, y preeren no dar entrevistas. Previo a estas declaraciones, Anel Noreña compartió en sus redes sociales un mensaje en el que dijo que José José fue su gran amor; "ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el ciel