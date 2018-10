Vitor Borba: No se le puede reemplazar a CR7

Madrid, España.

El ex jugador brasileño Vitor Borba Ferreira "Rivaldo" dijo que "parece obvio que no hay nadie capaz de reemplazar adecuadamente" al portugués Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y opinó que ante la lesión de Messi en el Barcelona jugadores como "Coutinho y Suárez pueden llegar a ser muy importantes".

"Ronaldo es un gran jugador, no solo por sus goles, sino también por su personalidad ya que odia perder. Fue una gran ayuda para sus compañeros de equipo en el campo, y parece obvio que no hay nadie capaz de reemplazarlo adecuadamente", indicó el ex barcelonista, embajador de la casa de apuestas Betfair.



A unos días del primer "clásico" liguero de la temporada, Rivaldo consideró que el Real Madrid debe "revertir" la situación en la que está "lo antes posible para calmar las críticas", aunque no sabe si es el momento adecuado para relevar a su entrenador.



"No estoy seguro de si ya es hora de reemplazarlo, pero la verdad es que los malos resultados están aumentando la presión. Esperemos a ver si Lopetegui puede cambiar las cosas. Dejó la selección española para aprovechar esta oportunidad en el Madrid, pero no tuvo suerte en el momento oportuno, ya que el club perdió a su mejor jugador en el mismo verano, lo que parece ser decisivo para sus malas actuaciones y resultados", añadió.



Ante un posible cambio de técnico, Rivaldo consideró que el italiano Antonio Conte "podría ser una opción interesante ya que es un buen entrenador con una gran reputación, ideal para un club como el Real Madrid".



"El Barcelona echará de menos a Messi, es un jugador fantástico y está realizando un excelente comienzo de temporada, marcando la diferencia y asumiendo responsabilidades", comentó el brasileño en alusión a la fractura sufrida en el radio de su brazo derecho.



Para Rivaldo, la baja de Messi "podría ser una oportunidad para que otros jugadores den un paso adelante y demuestren su calidad en partidos importantes contra el Inter o el Real Madrid. Coutinho y Suárez pueden llegar a ser muy importantes en esta fase en la que el Barcelona esté sin Messi", añadió.