‘Visualizan’ juego… con el corazón

Alejandra, Adriana, Karen y Adrián son los cuatro reynosenses que representarán a México en el segundo torneo internacional de “Blind Tennis” (tenis para personas ciegas o con discapacidad visual) que se desarrollará en abril, en Dublín, Irlanda.



La coordinadora administrativa de la Fundación Miradas de Esperanza, que atiende a niños y jóvenes que carecen del sentido de la vista o que presentan baja visión, Claudia Sedas Reyes, refirió en entrevista que por segundo año consecutivo la representación de México recae en jóvenes de esta ciudad.

“Para nosotros es un orgullo que cuatro jóvenes de Miradas de Esperanza sean los que representen no solo a Reynosa y al estado de Tamaulipas, sino al país, a México, en el segundo torneo internacional de Blind Tennis, lo que habla de su preparación y dedicación en este deporte”, dijo.

Mencionó que los jóvenes de Miradas de Esperanza participarán en las tres categorías que son B1 para ciegos totales y B2 y B3 para gente con distintos grados de disminución visual.

Señaló que el equipo que representará a México en Dublín está integrado por tres mujeres, quienes ya están posesionadas en el ranking internacional en las primeras posiciones como las mejores en sus categorías y un varón que por primera vez se enfrentará a competidores de otros países.

“Por México van los cuatro jóvenes de Miradas de Esperanza, tres mujeres que ya están en el ranking de los tres primeros lugares y que ahora irán a defender su título; ellas son Alejandra Sánchez, que juega en categoría B3, Adriana Sánchez, categoría B2 y Ana Karen Arenas categoría B1, todas mayores de edad y un joven de 13 años, Adrián Arriaga que por primer vez jugará a nivel internacional”, dijo.

La entrevistada señaló que el reto para Adrián Arriaga será doble, ya que será el primer joven menor de edad en participar en una competencia de este tipo, luego de que se busca con su participación que se abra el torneo junior para menores de edad, por lo que su intervención podría ser un parteaguas.

Indicó que el segundo torneo internacional en donde participarán más de 12 países y cuya sede será en Dublín, en abril, llevará el nombre del creador del Blind Tenis, el japonés Miyoshi Takei, quien era ciego total y murió hace cuatro años.

Claudia Sedas mencionó que este tipo de eventos son una oportunidad para demostrar la capacidad de estos jóvenes, quienes desde hace más de un mes han redoblado los entrenamientos que les permitirán conquistar nuevos triunfos.

“El tenis les beneficia en la parte de movilidad y orientación, es importante que practiquen un deporte y especialmente el tenis que les ayuda a situarse donde están parados y a tener mayor conocimiento del espacio”, dijo.

VA POR TÍTULO

Alejandra Sánchez Ruiz, quien el año pasado obtuvo el segundo lugar en la categoría B3, menciona que continúa con su preparación diaria, ya que está decidida a traerse el primer lugar.

Ale, como la llaman de cariño, tiene 21 años de edad y presenta baja visión, ella ocupa el segundo lugar a nivel internacional en la categoría B3, por lo que este año asegura que se prepara para conquistar la primera posición.

Alejandra es una joven que lleva más de seis años jugando blind tenis, deporte en el que ha logrado destacar a nivel internacional a pesar de presentar retinitis pigmentosa, enfermedad que no tiene cura y que llegó a su vida cuando aún era una niña.

“Tuve una infancia normal, pero cuando estaba en cuarto grado empecé a notar que tenía problemas visuales, pero pensé que eran corregibles con lentes o tratamiento, pero para sorpresa de mis papás mi hermana mayor empezó a perder la vista y fue diagnosticada con cataratas, fue entonces cuando nos llevaron con diferentes médicos”, dijo.

Agregó que fue al llegar a Miradas de Esperanza cuando la fundadora, María Dolores Fernández, las llevó con un retinólogo, y conocieron el diagnóstico: retinitis pigmentosa, lo que se refleja con baja visión profunda y no es curable ya que la retina se adelgaza y con el sol se mancha.

“Nunca pensé jugar tenis y menos cuando me diagnosticaron con baja visión, me parecía una idea descabellada, pensé que era un deporte complicado y que no podría pegarle a una pelota tan pequeña, pero un día llegó un maestro nuevo de educación física y traía el tenis como meta y fue así que empezamos con cosas básicas, a orientarnos en la cancha, conocer la historia de este deporte y empezamos a jugar”, dijo.

Alejandra recuerda que cuando el maestro la invitó a tomar una raqueta y jugar pensó que no podría hacerlo, pero al advertir lo contrario se motivó y paulatinamente le fue tomando el gusto al deporte, al grado que ahora buscará subir en el ranking internacional.

Tanto Alejandra como su hermana mayor Adriana, quien presenta una enfermedad denominada Stargardt, que degenera la retina y le permite ver solo de manera periférica, se preparan para representar a México en el segundo torneo internacional de Blind Tenis, aunque en diferentes categorías.

Miradas de Esperanza

>La fundadora de Miradas de Esperanza, María Dolores Fernández, dijo que en 2014 fue el primer un congreso mundial de tenis para ciegos, con la participación de más de 14 países, ya que buscan que sus estudiantes destaquen a nivel internacional.

>Precisó que Miradas de Esperanza es una escuela como tal en donde a los más de 50 niños y jóvenes que acuden a estudiar reciben todas las materias impartidas por la SEP, además de que son certificados en computación, idiomas y deportes.

>“Llevamos un modelo educativo parecido a la ONCE de España, escuela única con una organización extraordinaria para personas ciegas más grande del mundo”, dijo.

>Lolina, como es llamada cariñosamente, confió en que los cuatro jugadores de Blind Tennis, avanzarán en el ranking internacional en donde actualmente están colocados dos en tercer lugar, una más en segunda posición y otra en sexto lugar.

Conózcalos

>Alejandra Sánchez, categoría B3

>Adriana Sánchez, categoría B2

>Ana Karen Arenas, categoría B1

>Adrián Arriaga, categoría junior





REQUISITOS

B1: Totalmente ciego

Jugadores pueden estar con la vista vendada para el juego limpio

3 botes





B2:

Ceguera parcial

El movimiento de una mano en frente de sus ojos es visible.

La visión bajo 0,03 o visión bajo 5 grados

2 botes





B3:

Ceguera parcial

>La visión sobre 0,03 o visión sobre 5 grados

2 botes





B4:

Ceguera parcial

>No bote

María Dolores Fernández.





