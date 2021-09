Visualiza Pacheco plan desde su ´trinchera´

"Se tiene que hacer un plan y una estructura no de aquí a tres años, se tiene que planificar de aquí a 20 o 30 años para ver resultados y ser una potencia como le pasó a España, que a raíz de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 hizo una planeación y por eso tienen el nivel que tienen.

"Tal vez yo no vea los resultados de la semilla que plante, pero es importante hacer una reestructuración en el deporte para ver los resultados en 20 años", dijo el medallista mundial que se retiró del deporte de alto rendimiento en Tokio 2020.

Pacheco precisó que invertir en el deporte ayudará a la prevención de enfermedades y reducirá la violencia.

"Me he preparado para esta encomienda, no es algo de la noche a la mañana, me he preparado para mejorar el País. Tantos obstáculos que me tocaron pasar en mis inicios en el deporte no quiero que lo pasen más deportistas.

"Como diputado siempre he reclamado que el presupuesto en el deporte se vea como un gasto y no como una inversión, año con año se va disminuyendo, pero el deporte es una herramienta de prevención de enfermedades, es más barato invertir en el deporte que en enfermedades y en el tema de salud, el deporte también impacta en el tema de la delincuencia", comentó.