Visitará el Valle la actriz y defensora de inmigración

Edinburg, Tx. - Diane Guerrero, mejor conocida por su papel de Maritza Ramos en la popular serie de Netflix "Orange Is the New Black", llegará al Valle con su mensaje de activismo de inmigración.

La actriz y autora también han aparecido en programas como "Jane the Virgin" y "Superior Donuts", inaugura la Serie de Oradores Distinguidos de UTRGV este primero de febrero en el TSC Arts Center de la universidad.

En 2014, escribió un artículo de opinión revelador para Los Angeles Times que detallaba su experiencia como hija de dos inmigrantes colombianos indocumentados que fueron deportados cuando ella tenía 14 años. En 2016, escribió una memoria titulada "En el país que amamos: mi familia dividida", que narra la experiencia. Desde entonces, ella ha abogado públicamente por la reforma migratoria.

Cindy Mata, directora de actividades estudiantiles en UTRGV, dijo que la Serie de Oradores Distinguidos es una forma importante de traer nuevas ideas a la universidad.

"La Serie de Oradores Distinguidos brinda una oportunidad para que los estudiantes, la facultad y el personal escuchen a conferencistas de renombre mundial en nuestra universidad", dijo.

"A través de los oradores, los estudiantes pueden aprender y obtener diferentes perspectivas sobre una variedad de temas, estar motivados por las historias y las lecciones aprendidas y ver cómo ellos también pueden marcar la diferencia".