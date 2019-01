Visitará Donald Trump la frontera EEUU con México este jueves

La Casa Blanca de los Estados Unidos anunció la visita este jueves del presidente Donald Trump a la frontera con México.

A través de su cuenta de Twitter la secretaria de prensa, Sarah Sanders, confirmó que será una reunión sobre las líneas de Seguridad Nacional y la crisis humanitaria.

La Federación Americana de Aviación emitió una alerta para el espacio aéreo de McAllen, por lo que se espera que el mandatario arrive a esta ciudad el próximo jueves

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.