Visitará Coepris a maquiladoras

Coepris Tamaulipas ordenó visitar plantas maquiladoras no esenciales que operan en distintos municipios de la entidad con motivo de la emergencia sanitaria del Covid-19.

“Ya deberían haber empezado”, dijo vía telefónica y de manera escueta Óscar Villegas, titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el estado.

¿La visita que harán a las fábricas será para ordenarles que cierren sus puertas?, se le cuestionó pero no respondió ni con un sí ni con un no, argumentando que se encontraba ocupado en reunión en ciudad Victoria.

En Reynosa iniciarán este martes el recorrido por las plantas, que primeramente serán revisadas en el rubro sanitario para saber si cumplen o no con lo que señala la Ley General de Salud.

Sin embargo trascendió de manera extra oficial que se procederá a entregarles exhortos invitándolos a suspender actividades laborales hasta nuevo aviso.

En la región operan 250 fuentes de empleo de ese tipo de las cuales varias cerraron por encontrarse en paro técnico.

Por su parte dirigentes del Siamar consideran necesario que las maquiladoras no esenciales dejen de operar para no arriesgar a su personal a contraer algún contagio de coronavirus.

‘NO HACEN CASO’

Aunque autoridades habilitaron una línea telefónica para que denuncian a negocios no esenciales que todavía están activos, trabajadores aseguran que no les resuelven nada.

El Gobierno del Estado activó la línea 800 720 3774 y señala que para ayudar a evitar que más personas se contagien, únicamente deberán estar abiertos los negocios esenciales y en caso de detectar alguno no esencial denunciarlo.

“Yo marqué para informarle que en la maquiladora seguimos trabajando y no es esencial, pero me responden que ellos no están haciendo ese trabajo, si no que la Secretaría del Trabajo Federal”, dijo un obrero de Teleplan.

“Ya denuncié pero dicen que surte a refaccionarias y que esas sí son esenciales, me quedé en la misma, así que en la planta seguiremos trabajando, solo te responden eso”, expresó otra trabajadora. Aunque los trabajadores marcan para denunciar sobre tal empresa que sigue operando, la respuesta es que es esencial, por lo que aseguran no les resuelven.

Trabajadores han seguido manifestando su inconformidad, ya que siguen operando al público, pese a no ser esenciales, pero no hay autoridades que les apoye.