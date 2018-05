¡VISITA DE LUJO!

Con el exfutbolista profesional Rodrigo "El Pony" Ruiz como padrino de lujo, arrancó la primera edición de Copa en Reynosa.

El chileno naturalizado mexicano, fue símbolo del equipo lagunero con quienes levantó un título en el 2001, por eso siente esos colores y con gusto visitó la frontera para dar el espaldarazo a esta filial en todos su proyectos.

Arrancó el torneo copero este viernes con la participación de más de 30 equipos repartidos en las cuatro categorías; 2001, 2004, 2005 y 2006.

Previo a la ceremonia inaugural, el "Pony" se reunió con directivos y con medios de comunicación, se comprometió a regresar para poner su granito de arena en estas causas a favor de la niñez reynosense.

"Contentos, apoyando. Inician con este torneo para niños, encantado de apoyarlos, ya me invité solo a próximos eventos, realmente pensé que solamente venía a ser parte de una inauguración, pero veo que se encargan de ayudar a niños especiales y es misión de todos hacer realidad este proyecto y difundirlo", comentó el delantero ex de Puebla, Toros Neza, Santos y Tecos.

Rodrigo Ruiz sigue siendo un ídolo a pesar de que su época ya pasó, es por eso que tiene un compromiso social con el país que le abrió las puertas para triunfar en el futbol profesional.

"Quiza muchos niños no tengan la idea de quien sea yo, afortunadamente existe el internet y pueden ver vídeos, soy un afortunado, tuve la suerte de ser un futbolista profesional, tuve la fortuna de llegar a un país que me ha tratado de maravilla y eso me tiene contento, el futbol me regaló mucho y me sigue dando, es momento de que yo le pueda retribuir al futbol algunas cosas y que mejor que apoyar causas como esta y trabajar con jóvenes", afirmó el ahora director técnico de los Tecos en la Segunda División.

SIN FIN DE LUCRO

Durante rueda de prensa se presentó el proyecto Guerreros con Ángel, que consiste en formar equipos integrados por niños con capacidades especiales de entre 6 y 10 años. Hasta el momento con 9 jugadores y las puertas siguen abiertas completamente gratis.