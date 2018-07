Visita Elena Poniatowska a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora Elena Poniatowska arribó a las oficinas del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quién sostendrá un encuentro hoy miércoles. Dijo que apoya al tabasqueño desde que nació, "puede ser mi hijo".

Poniatowska sostuvo que el ánimo tras el triunfo de López Obrador es de mucha ilusión, de mucha esperanza, "como nunca ha habido antes".

"Es un ánimo de gran esperanza en el futuro para todos", expresó previo al encuentro con López Obrador.

La escritora aclaró que no ocupará cargos en el próximo gobierno y bromeó al decir que López Obrador no le invitará a nada, porque tiene 86 años: "ya estoy con una pata en mi cajón de muerto, qué me va a invitar".

Poniatowska apoyó la descentralización de las secretarías de Estado, en particular de la Cultura, para que no todo se concentre en la Ciudad de México.

Y sobre la Residencia Oficial de Los Pinos, recordó que sólo ha ido una vez, cuando la invitó a comer el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.