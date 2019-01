Visita el Valle para educar y entretener

Mission, Tx.- La humorista y folclorista Donna Ingham llega al valle con su espectáculo y ofrecerá dos talleres a los estudiantes y el personal de Sharyland High School.

Ingham se vale del antiguo arte de contar historias pero con un toque de Texas para entretener al público de todas las edades. Este día los estudiantes podrán escuchar cuentos, folklore, narraciones históricas y personales contadas solo como un texano podría, y lo haría.

La narradora de historias, busca educar y entretener a los estudiantes de con cuentos extraídos del folklore y la historia, en particular las historias de sus propias raíces de Texas.

Con más de 30 años de experiencia como educadora, es profesora universitaria retirada con un doctorado en inglés y también ha enseñado cuentos en la Universidad de Texas en Austin.

La profesora de inglés jubilada y narradora además de autora de varias historias, ha ganado premios locales y nacionales por sus propias narraciones, incluyendo siete que le valieron sus títulos como La Mentirosa más Grande en Austin. También ha recibido el mismo premio en Houston y San Antonio y la mentirosa más grande en todo el Estado de Texas (Best Liar in Houston and San Antonio and the Biggest Liar in the whole state of Texas), no una sino tres veces.