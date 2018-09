Visita Cuauhtémoc Cárdenas a Lula en prisión

Cd. de México.- El ex Jefe de Gobierno del otrora Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas, y el ex Primer Ministro italiano Massimo D'Alema, visitaron este jueves al ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien permanece preso por corrupción en el estado de Curitiba, al sur del país sudamericano.

"Lo encontramos con el mismo espíritu combativo de siempre y eso nos hace salir con optimismo", expresó Cárdenas, según la agencia de noticias AFP.

"Encontré a Lula como lo encontré años atrás en Planalto cuando era Presidente: el mismo espíritu, el mismo valor y la misma voluntad de servir al pueblo brasileño", aseguró por su parte D'Alema.

Ambos políticos calificaron de injusticia la situación de Lula, envuelto en una trama de corrupción por la firma OAS a cambio de contratos en Petrobras, negadas por el ex Mandatario.

"Tenemos confianza en que la lucha que está ocurriendo desde esta prisión es la lucha del pueblo brasileño y finalmente culminará con el éxito del pueblo y con el reconocimiento de las injusticias que están cometiendo con Lula", indicó el ex gobernador mexicano.

Cárdenas y D'Alema participarán el viernes en un seminario sobre democracia de la Fundación Pérseu Abramo, del Partido de los Trabajadores (PT).

La semana pasada, el PT anunció la renuncia de la candidatura por parte del ex Mandatario para las elecciones de octubre.

En su lugar, el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, se postulará para convertirse en el próximo Presidente brasileño.

Aunque sus opciones para continuar en la campaña eran pocas, Lula tuvo a sus seguidores y enemigos esperando hasta confirmar que su candidatura había concluido.

Ni siquiera su encarcelamiento evitó que encabezara las encuestas con una holgada ventaja sobre sus rivales, hasta llegar a un 39 por ciento de intención de voto.

A pesar de que la condena por corrupción por 12 años le incapacitaba para presentarse a unas elecciones, esto no le impidió inscribirse como candidato, alegando que los problemas legales formaban parte de una persecución política.