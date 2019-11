Visita Chad Wolf el muro no oficial

Donna, Tx.- El nuevo secretario interino de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, realizó este miercoles pasado una visita que no aparecía en su agenda pública a un tramo de muro fronterizo que se construye como iniciativa privada. Es decir, no está financiando por el gobierno y, por tanto, su construcción no es oficial. Paradójicamente, esta visita se realizó en el marco del primer viaje oficial de Wolf a la frontera sur.

Según informa Yahoo News, la parada en el tramo de media milla de barrera fronteriza financiada con crowdfunding y construida sin permisos esta primavera no estaba en la agenda pública del secretario.

La visita a este muro extraoficial ubicado en Sundland Park, Nuevo México, no figuraba entre los planes que la oficina de prensa de Wolf había distribuido como parte de su viaje a El Paso, Texas.

El objetivo de este primer viaje oficial de Wolf como jefe interino de DHS era "participar en un recorrido operativo por las instalaciones del DHS en la frontera suroeste, reunirse con los líderes locales del DHS, inspeccionar la construcción de nuevos muros fronterizos y reunirse con funcionarios estatales, locales y comunitarios".

Y lo hizo, como él mismo demostró con la imagen de arriba en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, un portavoz anónimo de DHS le confirmó a Yahoo News que Wolf había estado en el muro fronterizo privado de Sunland Park, donde habló con el propietario de los terrenos y con los ingenieros de la constructora que levantó el muro.

"Querían ver lo que construimos, querían inspeccionarlo", dijo al citado medio Brian Kolfage, fundador y presidente de We Build the Wall. Kolfage aseguró que la organización que preside notó que el equipo de DHS y el propio Wolf "están interesados en lo que estamos haciendo y en los proyectos futuros".