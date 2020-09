Visa americana: si no has podido hacer cita, tu pago será válido hasta 2021

Si antes de la contingencia sanitaria habías realizado el pago de tu visa americana pero tu cita no se ha concretado, ya no debes preocuparte de que pase este año y no puedas hacer el trámite completo. El Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de Estados Unidos en México ya anunció que los pagos serán válidos hasta 2021.

Esta información fue dada a conocer en el sitio web oficial y en las redes sociales del embajador Christopher Landau. El pago de visas, también conocido como pago MRV, extenderá su validez hasta el 31 de diciembre del próximo año.

Sin embargo, todavía no hay una fecha para la apertura rutinaria de los trámites de visa. Debes estar al pendiente en las redes sociales de la embajada para cuando se anuncie.

Por el momento, hay pocos trámites en operación. Entre ellos, el trámite de renovación de visas que todavía no expiren o lo hayan hecho en los últimos dos años; la razón es que en estos casos no es necesario acudir a una entrevista presencial, sino la simple entrega de documentos y toma de datos biométricos en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS).