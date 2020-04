Virus tarda de 2 a 24 días en confirmarse

Harlingen, Tx.

Mientras entramos en la segunda semana de la orden de refugio en el Valle del Río Grande, debemos tener en cuenta que el virus tarda 2-14 días en mostrar síntomas y algunos informes dicen que puede tardar hasta 24 Días.

Richard Cortez, juez del condado de Hidalgo señaló que habrá más casos confirmados pero eso no debe atemorizar a la población, eso no significa que el toque de queda no esté funcionando para evitar la propagación del virus.

Las personas que contrajeron el virus en la segunda semana del mes van a empezar a enfermarse, y buscar ayuda. También serán más contagiosos en esta etapa, así que la recomendación es quedarse en casa tanto como sea posible.

Lo que causa que la gente entre en pánico es la falta de transparencia en la denuncia de casos. No des nombres, pero al menos da suficiente información para permitir que la gente vuelva a rastrear sus pasos.

Algunas personas están sugiriendo medidas más drásticas, pero cualquier decisión debería basarse en hechos. No en pánico. Los datos de la ciudad de McAllen muestran que hubo una reducción del 69 % en el tráfico, lo que sugiere que el pedido está funcionando.

QUÉ HACER

- Deja de señalar a las personas que tienen el valor de hacer público su diagnóstico. No es su culpa, la naturaleza de este virus hace que sea muy fácil transmitir sin saber que lo tienen.

- Necesitamos animar a más de ellos a compartir sus historias, especialmente, cuando se recuperen.

- No olvides que alrededor del 98 % de los infectados se recuperarán, incluso la gran mayoría de los ciudadanos mayores mejoran.

El problema es que el sistema médico no puede manejar la velocidad del contagio del virus, por eso es necesario bajar esa curva.

La mejor manera de contener el virus es identificando a aquellos que lo tienen. A medida que aumenta la capacidad de prueba, los funcionarios locales deben hacer más para asegurarnos de que se reciba una parte justa asignada para el Valle del Río Grande va para los ventiladores y otros suministros médicos también

Varios medicamentos para tratar el virus ya están siendo probados y ya se están desarrollando vacunas.