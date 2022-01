Virulo y su nuevo disco "Crónicas de la pandemia", en México

Platica por teléfono que el álbum contiene diez canciones con guaracha, son, conga, charanga, balada y rap, "hay de todo un poco", señala, y en las tardes-noches del 21 y 22 de este mes interpretó sus canciones nuevas en el Teatro Bar El Vicio. Además, le rindió un homenaje al percusionista Rolando, Valdés, quien lo acompañó durante 30 años en los escenarios, pero falleció por secuelas del SARS-CoV-2.

Virulo, fundador de la nueva trova cubana junto a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, platica que vivió 30 años en México y en los últimos años se la pasaba un tiempo en Cuba y otro en México, y en uno de esos viajes se quedó en Cuba por la emergencia sanitaria:

"Nos quedamos allá, estaba cerrada la isla caribeña por la pandemia, y primero estuve escribiendo un libro, ´Mis memorias, antes de que se me olviden´, que es la historia de mi vida. Y el presidente de una compañía muy importante en Cuba, que se llama Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), que es un gran amigo de la infancia, me expresó que escribiera algo de lo que estaba pasando con el covid-19, y realicé la canción "Dale candela" con un poco de sentido del humor, hablando de toda la situación que se comentaba: ´Que si fue un murciélago que lo metieron en una olla para hacer un caldo y que no estaba bien cocinado´. Por eso la canción se llama así, para que el virus se muera. Entonces hice una canción simpática, que la gente agarró bien, porque en medio de una cosa tan terrible, siempre el humor como que ayuda a perder el miedo, ayuda a que estemos un poco más claros, y seamos más racionales. La grabé con el Sexteto Nacional, es una institución cubana muy famosa de la música tradicional cubana, y se hizo un videoclip, donde se incluye un dibujo animado".

"Es más social. Se le recomienda a la gente que mantenga la distancia, use el cubrebocas (llamado en Cuba nasobuco), se cuide frente a toda la pandemia. Esa canción la grabé con el dúo Buena Fe, y tuvo muchísimo éxito, estuvo como cinco meses en la lista de las canciones de música que más se escuchaban en Cuba. Enseguida surgió la idea de hacer el disco."

Siguió con "El Tarzán de la colas":

"Ahí se habla de la carencia y los problemas que había en Cuba, de los revendedores, toda esa era una situación regional, muy de ahí. E igual, se hizo un videoclip. La interpreté con el cantautor Kelvis Ochoa. Después ya vino una situación más internacional, que fue la época en que Donald Trump perdió su reelección en Estados Unidos, quien durante su gobierno puso 243 medidas extras al bloqueo de la isla. Y se empezó a sentir muy duro el bloqueo, por lo cual escribí Con Cuba no te metas, resultó que también se hizo un videoclip y ahí tocó la Sinfónica Nacional, la Conga de los Hoyos más un grupo de artistas muy populares y músicos. Se hizo una producción muy grande. Se agregaron otras letras, una dedicada a Los Negacionistas, otra al movimiento de la Caravana Puentes de Amor contra el bloqueo en Cuba, y así se terminó de armar el disco".

Hasta el momento --subraya-- se han efectuado cinco videos. Entonces, Virulo (La Habana, 1955) adelanta:

"Ya se está trabajando el sexto videoclip en Cuba. Y otro más lo efectúa una compañía cubana-estadunidense llama Wajiros Film, que laborara cine. Harán el de la letra Puentes de luz, en fin".

–¿Le fue difícil trabajar en Cuba en plena pandemia?

–Extrañaba México, mis hijos son mexicanos y mi esposa también. La creación de este disco me salvó la vida, porque me mantuvo entretenido. Entre mi libro autobiográfico y las canciones, ahí me la llevé. Grabar sí fue un poco más complicado, por los mismos protocolos que hay de salubridad y todo esto, no podíamos estar más de tres personas en el estudio. Entonces todo hubo que hacerlo como a pedacitos, pero también conté una suerte muy grande, porque justamente por la pandemia, tuve a mi disposición los mejores músicos y cantantes de Cuba, y del mundo, porque se la pasan viajando por Europa y Estados Unidos, en muchas naciones, y por el coronavirus estaban en la isla. Mucha gente participó en el disco. Si no hubiera existido el covid-19, nunca hubiéramos coincidido con tanto talento, porque es gente que se la pasa viajando y trabajando en todas partes del mundo.

Un amigo de 30 años

Del músico Rolando Valdés, agrega:

"Rolandito fue una víctima... Yo creo que todos tenemos heridas de esta pandemia. Fue un músico extraordinario, fundador del grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), donde surgió el movimiento de la Nueva Trova, fue después percusionista de Pablo Milanés y José Feliciano. Nos conocíamos en Cuba, pero nos encontramos aquí en México, cuando vino de gira con Feliciano, y empezó a trabajar conmigo y estuvimos tres décadas laborando, haciendo giras.

"Cuando le dio el covid no la pasó tan mal, sin embargo, el problema es que le dejó secuela, una insuficiencia renal, y desgraciadamente falleció. Me dejó un hueco en el corazón. Esta presentación en El Vicio la efectué solo. Todavía no estoy preparado para estar compartiendo escenario con otro músico, y por otro lado estaba muy ansioso, porque fueron dos años sin presentarme al público, me creó ansiedad porque a mi me gusta mucho estar en escena. No es lo mismo estar en las grabaciones y la creación. Extrañaba las reacciones de la gente".

En torno al coronavirus, opina:

"La pandemia nos ha hecho daño, pero igual nos ha hecho bien, por ejemplo, una de las cosas que descubrí en el confinamiento es que me cae muy bien mi familia, mis hijos, mi esposa... Una cosa es convivir del diario. Se nos pasaron estos dos años muy a gusto, es más, nos costó trabajo ahora incorporarnos a la vida fuera del hogar. En el disco, la canción Puentes de luz es interesante. Rompe el estilo de humor del disco. Es dedicada a la Caravana Puentes de Amor y específicamente al creador de ese movimiento mundial que se enfrenta al bloqueo, Carlos Lazo, y en las redes sociales encontré una historia de él que me impresionó muchísimo.

"Estuvo preso en Cuba porque él organizó una salida ilegal del país. Siempre dijo que no estaba con la revolución. Creó una historia: ´Yo soy gusano y mi padre es comunista´. Es un relato de un encuentro que tiene con su padre en Miami, se llama ´Desde el odio sí se puede regresar´. Creo que Lazo es una persona representativa de este tiempo. Además, fue soldado en Estados Unidos en Irak. Dice que Estados Unidos es su segunda patria, él ama a Estados Unidos, pero ama también a Cuba".

Se hizo amigo de Lazo:

"Él me ha dicho: ´Las bombas no tienen nombre y apellido escrito. Las bombas cuando caen matan a todos´. Él vivió la guerra y resalta que es horrorosa y hay que impedirla a toda costa, y yo comparto ese sentimiento. Creo que el primer paso importante para que las transformaciones que todos queremos se den en Cuba, es que se quite el bloqueo. Mientras exista el bloqueo no va a poder suceder nada más allá de donde estamos".

Sobre el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifiesta: "No ha sido peor que el anaranjado (Donald Trump), porque este es un ´huevo tibio´. Este no se decide a realizar nada, no cambia nada. No sé, yo creo que él llegó a la Presidencia como de casualidad y se quiere ir sin que nadie se dé cuenta tampoco. Es un tipo muy paludino".

Se le comenta que ante todo lo que sucede, Cuba creó sus propias vacunas, y platica:

"Sí, se hicieron tres vacunas, Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. A mí me impresionó mucho porque en medio de tantas cosas que se dicen contra Cuba, yo viviendo ahí, y no me debían de apoyar, me proporcionaron un salario, como a todos los artistas para que aguantaran la pandemia. No sé cómo me habría ido a mí sin ese salario, porque el ahorro que poseía no era tanto. Entonces sí fue un apoyo grande y le pusieron salario a todo el mundo, nadie se quedó desamparado. Hay diferencias sociales como hay en todas partes y hay gente que vive un poco mejor y gente que vive un poco peor, pero más o menos por ahí nos la íbamos llevando y tuvimos tres vacunas, toda la salud pública gratuita. Vacunaron a todo el mundo. Mis hijos ya están vacunados. Lo mismo mi esposa y yo. Ya todos contamos hasta con la de refuerzo".

Recuerda que cuando creó la conga "Con Cuba no te metas" en las redes sociales se le fueron encima "con un odio destructivo". Sigue:

"Fue impresionante. Es muy triste que haya gente que se dedique a organizar odios. En el espectáculo hablé de eso, de cómo se ha tergiversado la democracia y en las redes de repente se pone al mismo nivel al sabio que al ignorante, al idiota que al inteligente y al honesto que al deshonesto. Entonces ya con las redes no se sabe. Por lo pronto no me meto en ningún careo de nada en redes sociales".

Así finaliza:

"Son tiempos muy complejos, pero yo confío, porque este tiempo de pandemia y de encierro ha incitado a que haya reflexión, a que nos encontremos con nosotros mismos, a que profundicemos en nuestros sentimientos y vamos a ver qué sucede. Espero que esta pausa, que nos obligó a realizar un coronavirus, es decir no la hicimos por gusto, sirva de algo".