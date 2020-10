´Virtual´ campeón

Pese estar todavía la pandemia Covid-19 eso no es impedimento que la escuela De León Taekwondo destaque a nivel nacional gracias a los productivos resultados que arrojan sus atletas en las competencias virtuales. El taekwondoín Enrique Abraham De León Paulin se lució en cada una de las pruebas que sostuvo para convertirse en el campeón de la categoría Infantil 39 kilogramos del torneo The Contender of Taekwondo.

El reynosense de 11 años, pupilo de Enrique De León, se enfrentó en la ronda preliminar a Miguel Ángel Banda Vallejo, oriundo de la ciudad de Querétaro, posteriormente se clasificó a la final y sin ningún problema realizó los ejercicios que le solicitaron los jueces consiguiendo tener el mayor número de puntos que su adversario Jorge Bernardo Gómez para de esta manera obtener el primer lugar.

Aunque este año De León Paulin no ha tenido certámenes de manera presencial producto a la contingencia sanitaria en todo este tiempo se mantuvo preparándose desde su hogar para no perder ritmo y estar en óptimas condiciones cuando se reanuden las competencias.

"Me prepare durante mucho tiempo físicamente y también mentalmente me llevó una gran experiencia en esta nueva modalidad y me seguiré preparando para futuras competencias que vengan", expresó el joven Enrique De León.

Desde los 3 años ingresó a la disciplina de taekwondo y el largo proceso de trabajo que ha tenido en la escuela De León Taekwondo, sucursal Vista Hermosa, ha sido exitoso y en estos momentos se ha convertido en cinta rojinegra y es uno de los elementos importantes dentro de la organización.

El juvenil De León va a mantener sus entrenamientos desde su casa o en ocasiones acudirá al tatami, además va estar a la espera que sus maestros y las autoridades sanitarias le den luz verde para poder sostener combates de manera presencial en los distintos tatamis estatales y nacionales.