Viralizan tianguis en clínica abandonada en la Azteca

Ubicadas en calle Satélite, el Centro de Salud que fue finalizado hace casi tres años, no ha sido abierto, por lo que ha sido aprovechado por algunos vecinos que lo han convertido en la nueva "pulga" de la Azteca, donde ofertan artículos de segunda mano, desde camisetas, calzado, pantalones, así como prendas para mujer como blusas, bermudas entre otras.

Fue la joven Esmeralda "N", quien reportó esta situación a los medios de comunicación, por lo que las reacciones al postal que ofrece la unidad de salud con tendederos de ropa en oferta, no se hicieron esperar.

"Pues qué sirva de algo, ya que el gobierno no lo abrirá, todo por no gastar en equipo para ese hospital. Mejor que lo use la gente esa ahí afuera ya qué no afecta a nadie", dijo Gilberto "N", residente de ese sector.

"Qué feos, hay gente que hace su lucha para tener dinero vendiendo, ya ni los tianguis de la Azteca que están invadidos y ni dueños son de los terrenos dejen que la gente vendan", dijo la joven Karla "N", sobre algunas de las críticas hacia los vendedores ahí apostados.

Lo cierto es que al no darle uso la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) a ese recinto, los vecinos ya le encontraron una utilidad y ahora luce "pintoresco" el Centro de Salud de fraccionamiento Azteca.