VIRAL | Pierde los dientes tras tomar 6 latas diarias de una bebida energética por meses

Un joven de 21 años de la localidad de Margate, en el sureste de Inglaterra, asegura que su adicción a la bebida energética Monster Energy le ha destruido completamente la dentadura. Según informa el portal Kent Online, el afectado llegó a consumir hasta seis latas diarias del refresco.

Vinnie Pyner comenzó a tomar el energizante de manera regular al ingresar al segundo año de la universidad, donde estudiaba programación, en septiembre de 2017. La bebida, cuenta, le ayudaba a concentrarse en las materias y lidiar con el estrés, la presión y el cansancio que experimentaba mientras escribía códigos informáticos.

Inicialmente, el estudiante ingería tres latas al día, una con cada comida. Pero pronto se vio tentado a beber varias Monster Energy entre las clases, y comenzó a comprar 'packs' de media docena, que le salían más baratos que las latas individuales.

Los fabricantes del producto —cuyo envase de medio litro contiene 54 gramos de azúcar y 160 miligramos de cafeína— advierten en la etiqueta de no excederse de los 1,36 litros al día, pero Pyner terminó tomando hasta tres litros de la bebida energética durante una jornada. Y si no lo hacía, comenzaba a experimentar los síntomas de abstinencia de la cafeína, tales como fuertes jaquecas y dolores musculares.

English man ´snapped´ four of his teeth after guzzling six Monster Energy drink https://t.co/4DXmiUOtX2 pic.twitter.com/JG7KofIPuW