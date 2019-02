VIRAL | Permitirán añadir emoticonos a las placas, en Australia

Los conductores del estado de Queensland, en el noreste de Australia, podrán incorporar desde marzo algunos emoticonos en las matrículas de sus vehículos, según ha informado el diario digital Brisbane Times.

Los emoticonos que se podrán añadir a las matrículas son únicamente cinco, cinco símbolos con caras representando diferentes expresiones y emociones (la cara sonriente, el rostro con corazones, el que lleva gafas de sol, el que guiña un ojo y el que muestra una carcajada).

