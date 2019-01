El artista callejero francés Pascal Boyart creó un grafiti sobre un mural ubicado en alguna parte del centro de París (Francia) con un rompecabezas que esconde una suma de bitcoins equivalente a 1.000 dólares. Quien encuentre la obra y logre descifrarlo podrá reclamar el dinero.

El desafío fue lanzado para celebrar el décimo aniversario del 'bloque génesis' —es decir, el primer bloque minado— de la moneda virtual más popular del mundo, según anunció el pasado lunes el propio grafitero en su cuenta de Twitter.

La obra de Boyart se inspiró en el famoso cuadro de Eugene Delacroix 'La Libertad guiando al pueblo' (1830), que representa la Revolución Francesa y que es considerado un símbolo de la rebelión popular.

#StreetArt treasure hunt in Paris with a #Bitcoin puzzle

For the 10th birthday of the genesis block, I painted this frescoe in Paris with a 0,26btc ($1000) puzzle in it.

Here's the public key: 1NqPwPp7hEXZ3Atj77Ue11xAEMmXqAXwrQ Thanks to @alistairmilne for sponsoring this ?? pic.twitter.com/F7aIkxmp6t