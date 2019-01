Un multimillonario llamado Richard Mason, cofundador de MoneySupermarket.com, descubrió que no es el padre biológico de sus tres hijos, después de que un médico le revelara que es infértil de nacimiento, informó el pasado sábado DailyMail.

El hombre se enteró en 2017, cuando un doctor le diagnosticó fibrosis quística, enfermedad hereditaria que impide que los hombres que la padecen puedan engendrar hijos de manera natural. Las pruebas de ADN confirmaron que no existía ningún vínculo biológico entre el varón y los hijos de la mujer con la que estaba casado, el mayor de los cuales tiene 23 años. Los otros dos, que son gemelos, nacieron hace 19 años.

Mason cree que su exesposa, que le tendrá que pagar una indemnización de 318.000 dólares, mantuvo una relación amorosa con otro hombre a principios de los años noventa. En 2016, diez años después de que se divorciaran, la excónyuge confesó el adulterio —aunque no reveló la identidad del padre—, después de que el hombre reclamara la paternidad de sus hijos.

El medio británico se hizo eco del caso al hacerse público la semana pasada que Mason interpuso una demanda para recuperar los más de 5 millones de dólares que su mujer obtuvo tras el divorcio. "No sabes lo que es real y lo que no, es como si estuviera viviendo en 'The Matrix'", aseveró Mason, que añadió que la noticia le destrozó la vida.

