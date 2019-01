VIRAL | Desata Trump avalancha de ´memes´ por dar hamburguesas a deportistas

El presidente de EE.UU.,, recibió este lunes ena los miembros del equipo de fútbol americano, reciente ganador del campeonato nacional universitario. Esatuvo una gran repercusión en las redes sociales por la peculiar selección de manjares ofrecida: el jefe de Estado invitó a los futbolistas a disfrutar depagada de su propio bolsillo debido al cierre parcial del Gobierno.

"Tenemos pizzas, tenemos 300 hamburguesas, muchas muchas papas fritas", anunció Trump durante el evento, destacando que se trataba de "la gran comida estadounidense".

Los invitados al acto utilizaron la lujosa vajillería de la Casa Blanca para llenar sus platos con cajas de hamburguesas y en las redes sociales no tardaron en aparecer numerosos memes como respuesta a esa insólita elección gastronómica.

Trump making sure he not breaking his pockets for the Clemson football team. Burger King, Wendys, McDonalds it is ?????????? pic.twitter.com/HnEjivbVTP