Violeta Isfel cierra su negocio

Si bien a inicio de la pandemia por Covid-19 buscó una forma de emprender debido a que tenía cuentas por pagar y un hijo que mantener, puso un puesto de hamburguesas en su casa y tuvo muy buen recibimiento por parte de la clientela ya que más tarde abriría dos restaurantes, ahora la actriz no atraviesa un buen momento monetario.

Isfel ha comentado que para ella es imposible tener abierto uno de sus negocios debido al alto precio de las rentas, que tarde o temprano la harían endeudarse y es algo que ella desea evitar a toda costa.

"En ´Isfel Burguers Tizayuca´ tuvimos que poner una pausa porque subieron las rentas como si no hubiera un mañana, todo está en pausa. Cuando un negocio empieza a ser un cúmulo de deudas es momento de decir: ´no quiero quedarle mal a nadie´, ser lo más honorable posible. Las ventas bajaron mucho con el rollo de regresar al trabajo y escuela que implican muchas cosas.

"Sabemos que la economía del país y del mundo no son las mejores. Creo que todo pasa por algo y es mejor saber cuándo retirarte o hacer una pausa" comentó.

Isfel habló con su personal y todos entendieron perfectamente. Promete que esto será sólo una pausa para ahorrar dinero y recargar más fuerzas para abrir el negocio.

"Todos mis empleados lo entendieron. Saben que no es cuestión de ganas. Es una pausa, no es un cierre, tengo que ahorrar porque cuando emprendes, inviertes. No le debemos a nadie y eso ya es ganancia para mí", explicó la actriz.

En sus redes sociales también confesó que la habían diagnosticado con depresión, un padecimiento que ella no sabía que tenía, pero que ya estaba saliendo de él.

"La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin saber por qué, con una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué carambas estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión. Ahora ya lo puedo platicar" comentó.

La intérprete de una de las divinas aseguró en sus redes sociales que se encontraba mejor, que había retomado actividades que disfrutaba como la cocina, el hacer ejercicio y levantarse temprano para activarse. Y comenzó a llorar cuando sus fans le dieron palabras de aliento en su en vivo.

"Muchas veces como artistas creen que estamos perfectos, que somos fuertes y todo está bien, no es que no me hayan visto vulnerable, pero esta ha sido una de las pruebas más difíciles, pero lo voy a superar" decretó.