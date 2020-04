Violencia intrafamiliar se mantiene ´normal´

Sabemos que desgraciadamente existen mujeres, niñas, niños y adolescentes que el lugar en donde deberían estar más seguros que es en sus casas, y sin embargo hay casos en los que no es así y este aislamiento pudiera generar algún tipo de violencia en contra de este grupo vulnerable Samuel Rodríguez Altamirano, procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El número de denuncias por violencia intrafamiliar se mantiene dentro de la normalidad a pesar de la medida de cuarentena implementada en todo el estado como precaución contra la propagación del coronavirus, sin embargo, entre los meses de enero y febrero se registraron mil 42 casos de Violencia Intrafamiliar y mil 400 contra la familia en los 43 municipios.

"Desgraciadamente ahorita estamos pasando por una crisis mundial en el tema del Covid-19 y Tamaulipas no está exento de esto, ahorita en estos momentos la prioridad es preservar la salud de todos y la mejor manera que tenemos es quedándonos en casa", recordó el procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas, Samuel Rodríguez Altamirano.

Según estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado en el primer bimestre del 2020 se registraron mil 42 casos de violencia intrafamiliar, 247 abandono de obligaciones alimenticias, 111 sustracción y retención de menores y mil 400 de delitos contra la familia; cabe recordar que la medida de aislamiento y reclusión obligatoria por la pandemia SARS-CoV-2 podría incidir en un aumento en las tensiones intrafamiliares que deriven en alguna forma de violencia.

"Hasta el momento no ha habido en el estado una mayor incidencia de estos delitos, a ciencia cierta no sabemos si es porque no están ocurriendo o si es porque no ha habido denuncias", apuntó Rodríguez Altamirano, "hasta el momento en el DIF Tamaulipas no se ha reportado incidencia y en las últimas pláticas que hemos tenido con la Fiscalía bajó incluso el número de denuncias que se están yendo a presentar hasta en un 60 por ciento".

El funcionario estatal recalcó que por parte del DIF Tamaulipas se tiene una plantilla permanente de personal para atender probables casos de este tipo de violencia, "sabemos que desgraciadamente existen mujeres, niñas, niños y adolescentes que el lugar en donde deberían estar más seguros que es en sus casas, y sin embargo hay casos en los que no es así y este aislamiento pudiera generar algún tipo de violencia en contra de este grupo vulnerable".