Violencia aumenta riesgo cardiaco en las mujeres

En el estudio, liderado por Martín Lajous, doctor del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, participaron 634 mujeres sanas de Chiapas y Yucatán, con una edad promedio de 50 años.



De esa cifra, casi el 40 por ciento refirió haber sido víctima de asalto, maltrato físico o violación en algún momento de su vida, o haber atestiguado actos violentos cometidos en contra de otros.



El 7.1 por ciento del total de las participantes reportó haber sufrido violencia sexual; el 23.5 por ciento, violencia física, y el 7.7 por ciento dijo haber sido víctima de ambos tipos de violencia.



Las mujeres fueron violentadas con mayor frecuencia fuera del hogar, a manos de un extraño, aunque cerca del 9 por ciento denunció violencia física en el hogar por algún familiar.



Los investigadores midieron el grosor de la arteria carótida -arteria principal en cada lado del cuello que lleva la sangre al cerebro- mediante imágenes de ultrasonido, y evaluaron la asociación entre la exposición a la violencia y la enfermedad cardiovascular.



El estudio arrojó que las mujeres que estuvieron expuestas a la violencia mostraron un mayor riesgo de estrechamiento de las arterias carótidas, lo cual puede incrementar el riesgo de un ataque al corazón o un derrame cerebral.



Aquellas que reportaron exposición a violencia física presentaron 3.2 veces más riesgo que las que no sufrieron dicha exposición; mientras que las participantes que informaron haber sido asaltadas o atacadas por un extraño presentaron un riesgo mayor de 4.6 puntos respecto a quienes no fueron víctimas de tales agresiones.



En cuanto a la exposición frecuente a la violencia sexual, en 72 participantes se encontró que, por cada año de exposición, hubo un aumento de 0.8 por ciento, en promedio, de riesgo de desarrollar esta enfermedad.



"Lo que queda claro con los hallazgos del estudio es que la violencia constituye un problema de salud pública en México.



"A medida que aumenta la victimización de la mujer en todo el mundo, la comprensión de las posibles consecuencias de la exposición a la violencia (...) permitirá conocer los factores de riesgo adicionales para las enfermedades cardiovasculares", concluye el estudio.



La investigación, titulada Exposure to Violence and Carotid Artery Intima-Media Thickness in Mexican Women, se publicó en el número de diciembre de la gaceta del INSP.