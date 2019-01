Violan el IVA al 8%; encarecen gasolina

viviana.cervantes@elmanana.com

El precio de la gasolina se elevó nuevamente en esta frontera, al aplicar la mitad de las estaciones de servicio el cobro del IVA al 16 por ciento, pese al anuncio del gobierno federal para cobrarlo al 8 en la zona libre.

Las gasolineras exhiben sus precios al consumidor y reflejan el regreso de los aplicados durante el año pasado que fluctúan entre los 14.20 y 14.47 pesos por litro de la Magna.

La Comisión Reguladora de Energía realizó un monitoreo a los precios al consumidor que presentan los negocios y confirmó que de las 107 estaciones de servicio en esta frontera, 52 decidieron ignorar el decreto de zona libre para la frontera con cobro del IVA al 8 por ciento.

El reporte revela que sólo 55 respetaron las disposiciones fiscales que mediante decreto presidencial entraron en vigor en la frontera norte de México a partir del día primero.

Las gasolineras donde se respetó el IVA al 8 por ciento, venden el combustible de la Magna entre los 13.31 y 13.45 pesos.

Las estaciones de una tienda de conveniencia, que representan el 32 por ciento de las que operan en la ciudad, mantiene el precio bajo, pero el abasto no ha sido permanente para cubrir la demanda del consumidor.

Los empresarios independientes representan el 26 por ciento de los negocios dedicados a la venta de hidrocarburo, pero aún no aplican el IVA al nuevo porcentaje.

Precios del 2018

Pese a que desde el pasado 1 de enero entro en 10 municipios de la franja fronteriza el tratado de zona libre que estipula bajar el IVA al 8 por ciento, la mitad de las gasolineras en Reynosa siguen con precios del 2018.

En colonias como Ribereña, Nuevo Amanecer, Bienestar y Centro, el combustible tipo magna se oferta en promedio en 14.45 pesos por litro y premium por encima de los 16.50.

A diferencia de las tarifas que fueron establecidas desde el 1 de enero de 13.30 y 15.65 respectivamente.

Motivados por la crisis de abastecimiento que se impera en la ciudad desde hace ya una semana, algunos empresarios se han aprovechado e incrementaron sus tarifas pese a haberlas bajado.

Tal es el caso de gasolineras ubicadas en Luis Donaldo Colosio, Bulevard Morelos, Hidalgo, Carretera a Río Bravo, Rio Mante, entre otras.

Los precios en estos negocios incrementaron alrededor de 1,30 pesos en menos de 24 horas.

"Ahorita vine y me dijeron que no había gasolina pero estoy viendo que está más cara que ayer cuando vine y que hice más de 1 hora de fila, no se vale". denunció un automovilista.

El gobierno federal mantiene fija una propuesta para que en los municipios fronterizos se homologuen las tarifas con Estados Unidos.

Vigilados

107 estaciones de servicio son monitoreadas por la Comisión Reguladora de Energía

52 gasolineras aplican los precios con el IVA al 16 por ciento, pese al decreto presidencial de zona libre

55 expendios en esta ciudad se ajustaron a las nuevas disposiciones fiscales para vender gasolina más barata