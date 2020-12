Violan datos secretos del sistema del DPS

Edinburg, TX.



La compañía de software Vertafore, que maneja la información de las personas registradas en el sistema del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, anunció que a principios de este año se violó la confidencialidad de al menos 27.7 millones de archivos de personas con licencias de conducir del estado.

La compañía, que brinda servicios para grupos de seguros, dijo que la violación fue el resultado de un "error humano" y que tres archivos de datos se almacenaron inadvertidamente en un servicio de almacenamiento externo, no seguro, al que aparentemente se tuvo acceso sin autorización.

"Los archivos, que incluían información del conductor para licencias emitidas antes de febrero de 2019, contenían números de licencia de conducir de Texas, así como nombres, fechas de nacimiento, direcciones e historiales de registro de vehículos", dijo la empresa en un comunicado de prensa.

Además, se especificó que la información que se robó no contenía ningún número de Seguro Social, ni información de cuentas financieras de los registrados en dicho sistema.

También se informó que no se identificó ningún uso indebido de la información. "No se vieron afectados los datos de los clientes ni ningún otro dato, incluida información de socios, proveedores y sub proveedores, ni los sistemas alojados para ellos. Además, no se identificaron vulnerabilidades del sistema Vertafore", declaró la empresa.

Además, funcionarios de Vertafore señalaron que inmediatamente después de tener conocimiento del problema, la empresa aseguró los archivos potencialmente afectados y ha estado investigando el evento y hasta qué punto los datos pueden haber sido afectados.

"Una firma consultora líder con experiencia en estos asuntos cibernéticos está ayudando en la investigación, y Vertafore ha reportado el asunto al fiscal general de Texas, al Departamento de Seguridad Pública de Texas, al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas y al Buró Federal de Investigaciones.

EL LLAMADO DENUNCIE, SI ES VÍCTIMA

"Vertafore está ayudando activamente a las fuerzas del orden", señalaron.

Si usted cree que es víctima de fraude o robo de identidad, debe comunicarse con su agencia local de aplicación de la ley, el fiscal general de su estado o la Comisión Federal de Comercio.

Vertafore también ha creado un sitio web dedicado y un centro de llamadas con información adicional sobre el evento, su respuesta y sus servicios. Puede comunicarse con el centro de llamadas al 888-479-3560 entre las 8 a.m. y las 5:30 p.m. de lunes a viernes.