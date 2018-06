Vio a su padre antes de morir

Ciudad de México

A pesar de que al inicio de "Luis Miguel, la serie" se muestra al cantante reaccionar indiferente ante la noticia de la cercana muerte de su padre, su tío Mario Vicente Gallego, quien en la trama es señalado como "Tito", aseguró todo lo contrario.

De acuerdo a la entrevista que Mario Vicente brindó para el programa Ventaneando en 2004, el cantante y su hermano Alejandro Basteri visitaron a Luis Rey horas antes de su deceso.

"Luis Miguel en plan de padrastro, pues es lógico por la edad, mandando él, con un corazón así de grande se hartó de llorar, se hincaron los dos y gritaban llorando los dos hermanos", relató el tío del cantante.

ALCANZAN

A DESPEDIRSE

Al preguntarle si Luisito Rey pudo hablar con sus hijos en ese momento, detalló: "yo creo que sí sentía, porque los que están en coma me explicaron que sienten. Entonces le salieron dos lágrimas de sangre a mi hermano Luis y a las dos horas murió".

Posteriormente, el tío de Luismi reveló la causa del deceso de Rey. "A mI me llamó el doctor aparte. Me dijo que le habían encontrado cocaína y barbitúricos en la sangre. Entonces yo le dije al doctor por qué no le hacíamos una autopsia, se lo dije a mi sobrino y él me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse para Brasil. El doctor dijo que tenía alcohol, barbitúricos y cocaína en la sangre y no dijeron nada. Entonces ya al día siguiente dijeron que había tenido un virus hospitalario", finalizó.

Finalmente, Gallego aclaró si fue Luisito Rey quien indujo al artista al mundo de las drogas. "Seguramente lo vio, pero el padre nunca le dijo que la tomara. Que yo sepa nunca se la dio su padre. Si Luis Miguel lo hizo fue por su cuenta, su padre nunca se metió en eso", recalcando que él nunca vio a su sobrino consumir algún narcótico.