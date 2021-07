Vio L.A. Park de cerca a la muerte

"Estuvo muy fuerte, yo sí pensé que me iba a morir, sinceramente fueron cuatro días lo que sufres, pero esos cuatro días yo empecé a decirle a Dios, ´ya llévame´", confesó el gladiador de 55 años tras luchar hace unos días en la Arena López Mateos.

"Porque no tienes aire, es molesto, te desesperas, por muy fuerte que seas que sí le pides a Dios ´llévame, ya me cansé´".

Durante la pandemia de la Covid-19, más de 50 luchadores se contagiaron del nuevo coronavirus y algunos perdieron la vida. L.A. Park ya se recuperó y hasta ha vuelto a los cuadriláteros, pero fue evidente que le costó el tema físico.

"Pero mira, lo que sí me di cuenta que mucha gente oró por mí y yo creo que esas oraciones de mi gente, de mi pueblo, por eso Dios no me llevó, porque sí estuve cuatro días sin contestar el celular y sí tuve como 3 mil mensajes", agregó el gladiador, padre del Hijo de L. A. Park y L.A. Park Jr.

"No te dan ganas ni de contestar el celular, la gente que conoce esta enfermedad, varios amigos me llamaron ´oye, es que no contestas,´ es que me estaba muriendo".

No sólo fueron los aficionados quienes se preocuparon por el señor Adolfo Tapia, sino que además sus rivales como Rush, Cero Miedo, Psycho, Diamante Azul y Blue Demon también le mandaron sus deseos de pronta recuperación.