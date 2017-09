Vinculan a proceso a ex vocero de Medina

Monterrey, NL.- Jorge Domene, ex director de Comunicación Social de Nuevo León, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido o abandono de funciones, y peculado al haber otorgado de manera irregular un contrato de publicidad por 39.4 millones de pesos.



Durante una audiencia que se prolongó por ocho horas, el juez Otoniel López aseguró que el ex funcionario estatal posiblemente participó en estos hechos delictivos y es procedente la vinculación.



Entre los alegatos, la Fiscalía sostuvo que Domene fue señalado por ambos delitos como autor material porque participó en la preparación y ejecución del contrato.



Dicho contrato se realizó con la empresa Limón Publicistas SA de CV, a petición de Comunicación Social, por un monto de 67 millones 580 mil pesos, con el objetivo de promover la imagen del Gobernador Rodrigo Medina, hacerlo ver como un líder y resaltar al PRI, detalló la Fiscalía.



Sin embargo, hasta el 21 de marzo pasado sólo se pagaron 39 millones 416 mil pesos, a través de 12 pagos.



"Se promovió al Gobernador (Rodrigo Medina) como un líder de gran visión, que recuperó la seguridad y que dejó al Estado con una gran visión rumbo a las elecciones del 2015", precisó la agente del Ministerio Público, Érika Irigoyen.



"Pero no se puede hacer un contrato con recursos del Estado para resaltar la imagen del Gobernador y su partido político, eso es ilegal".



En contraparte, la defensa legal de Domene argumentó que el ex funcionario no fue el responsable de dar el contrato y responsabilizó a quienes lo formalizaron y lo pagaron: el director Jurídico, Ramiro Ayala Maldonado, y el director de Adquisiciones, Nestor Armstrong.



En tanto, la autoridad estatal rebatió asegurando que el contrato fue adjudicado de manera directa sin alguna justificación.



En la audiencia, Domene no quiso emitir opiniones.



En estos momentos se debaten las medidas cautelares que se van a aplicar al ex funcionario medinista.