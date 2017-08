Vinculan a proceso a Antonio Tarín

Una juez le dictó prisión preventiva como media cautelar tras acreditar su probable responsabilidad como copartícipe en un desvío millonario al erario público cuando se desempeñó como director de Adquisiciones en la Administración del ex Gobernador priista César Duarte.



El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso que a través de servicios no prestados y falsas adquisiciones cometió el desvío de 120 millones de pesos, en un contrato de adjudicación directa entre la Secretaría de Hacienda y la empresa Kepler Soluciones Integrales para el supuesto "Levantamiento de procesos, desarrollo e implementación del sistema hacendario".



En la audiencia que inició poco después de las 9:00 horas y concluyó hasta muy noche, el Agente del Ministerio presentó pruebas documentales y argumentos contenidos en la carpeta de investigación, los cuales consideró la Jueza de Control, Guadalupe Hernández, quien le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.



En la investigación ministerial se obtuvieron testimoniales de que se ordenaba armar expedientes de contratación con empresas específicas para el desvío de dinero, expedientes con los que sustentaban los supuestos procesos administrativos, los cuales eran simulados, de acuerdo con la FGE.



La carpeta de investigación iniciada con la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades realizadas por funcionarios de la anterior administración, establece que se dio un desvío de recursos en favor de la empresa Kepler que sólo trató de justificar sus servicios al entregar dos CD'S con archivos del 2011 al 2014, carpetas vacías y documentos de word incompletos.



Además, que los cuatro pagos a la citada compañía se hicieron de marzo a junio del 2015, antes de que se firmara el contrato, lo que demuestra, consideró la FGE, que fue una simulación que trataron de maquillar en octubre de 2016, cuando la empresa entregó dos facturas por los 120 millones de pesos.



La detención de Tarín García, suplente del diputado fallecido Carlos Hermosillo, se cumplimentó tras una nueva orden de aprehensión por el delito de peculado.



El 28 de marzo, éste intentó asumir funciones como legislador federal, pero no pudo hacerlo tras revelarse que existía una orden de aprehensión en su contra, por lo que se atrincheró por casi 30 horas en la oficina de Hermosillo.



Al siguiente día, evitó ser detenido por obtener una suspensión provisional.